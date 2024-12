Censure du gouvernement : voici les ménages qui pourraient payer plus d’impôts en 2025, faute de budget

La chute du gouvernement prive la France de textes budgétaires pour 2025. Selon la Constitution, si aucun budget n’est voté avant la fin de l’année, c’est celui de 2024 qui s’applique grâce à une «loi spéciale». Une mauvaise nouvelle pour de nombreux ménages qui pourraient donc voir leurs impôts augmenter.

Alors que la motion de censure a provoqué la démission du Premier ministre, Michel Barnier, il entraîne dans sa chute son projet de budget pour 2025, qui est définitivement rejeté. Si aucun budget n’est voté avant le 31 décembre, c’est celui de 2024 qui s’appliquera avec des conséquences sur l’économie. Selon l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), 17,6 millions de ménages pourraient ainsi voir leurs impôts augmenter.

Le timing est serré : après l’adoption de la motion de censure et la chute du gouvernement, le chef de l’État doit nommer un nouveau Premier ministre qui dispose de 26 jours, à compter d’aujourd’hui, pour former un nouveau gouvernement et proposer un nouveau budget pour 2025. Autrement, les délais impartis par la Constitution seront dépassés et la France ne pourra plus faire tourner ses services publics, ni payer ses fonctionnaires.

Pour éviter cette situation, le gouvernement peut déposer au préalable, avant le 19 décembre, un projet de «loi spéciale» l’autorisant à continuer à percevoir les impôts existant jusqu’au vote final de la nouvelle loi de finances. Après avoir obtenu le feu vert sur le volet fiscal par l’Assemblée nationale, le gouvernement peut ensuite prendre des décrets pour le volet dépenses, dans les mêmes conditions que le dernier budget adopté, pour l’année 2024.

Plus d'impôts pour 17 millions de Français

Une disposition qui a l’avantage d’éviter à la France un scénario de shutdown, comme aux Etats-Unis, où l’absence de vote sur le budget paralyse l’ensemble de l’administration. Elle ne serait toutefois pas sans conséquences pour les Français, qui devraient être nombreux à payer plus d’impôts. Selon les chiffres de l’OFCE, environ 380.000 foyers français supplémentaires devraient payer l’impôt sur le revenu, tandis que plus de 17 millions de Français payeraient plus d’impôts.

Et pour cause : chaque année, au cours de l’examen du projet de loi de finances, les parlementaires revoient le barème de l’impôt sur le revenu, qui est revalorisé pour tenir compte de l’inflation. Cette année, députés et sénateurs ont adopté la proposition du gouvernement visant à augmenter de 2% chaque tranche de ce barème pour 2025. Si le barème de 2024 est reconduit, alors les différentes tranches d’imposition ne prendront finalement pas en compte l’inflation.

Mécaniquement, il faudra donc un revenu moins élevé que prévu pour être concerné par l’impôt sur le revenu, ou voir son taux d’imposition augmenter. À titre d’exemple, un célibataire sans enfant à charge entrerait dans la première tranche d’imposition à partir de 11.295 euros de revenus net imposables perçus en 2024, contre 11.521 euros si le barème avait été réévalué.

Toujours selon l'OFCE, «les ménages proches du niveau de vie médian perdraient entre 50 et 100 euros par an», soit «entre 0,2% et 0,3% de leur niveau de vie annuel». Pour les 15% de ménages les plus aisés, «ces pertes dépasseraient les 250 euros». Pour les plus fortunés, cette mesure pourrait également être compensée par la non-application de l’imposition exceptionnelle sur les hauts revenus, l’une des mesures phares du projet de loi de finances.

un projet de loi de finances rectificatif en 2025 pour ajuster le barème

Au micro d’Europe 1 mardi 3 décembre, le député RN Jean-Philippe Tanguy assurait de son côté qu’il était possible de déposer un amendement, lors de l’examen de la loi spéciale à l’Assemblée, pour réajuster le barème des impôts selon l’inflation : «La dernière fois qu’une loi spéciale a été votée, en 1979, il y a bien eu un amendement pour indexer le barème de l’impôt sur le revenu. Il est donc possible de protéger tous les contribuables des classes moyennes et populaires face à cette augmentation injuste».

Si l’histoire semble donner raison au député, les constitutionnalistes s’accordent aujourd’hui à dire que la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) n’autorise plus ce genre de modifications. Une fois un nouveau gouvernement nommé, celui-ci pourra néanmoins toujours choisir de revenir sur les dispositions de la loi spéciale, dans le cadre d’un projet de loi de finances rectificatif, pour ajuster le barème.