Réouverture de Notre-Dame de Paris : Donald Trump, le Prince William... Quelles sont les personnalités attendues ce samedi à Paris ?

L'Élysée a convié une centaine de personnalités à l'occasion de la réouverture de Notre-Dame de Paris, les 7 et 8 décembre. Une quarantaine de chefs d'Etat sont attendus sur le parvis de la cathédrale.

Après cinq années de travaux, la cathédrale Notre-Dame de Paris va officiellement rouvrir ses portes ce samedi 7 décembre.

À cette occasion, un dispositif de sécurité de grande ampleur sera déployé, d’autant plus que l’Élysée a convié une centaine de personnalités à l’événement. Au total, une cinquantaine de chefs d’État sont attendus à Paris ce week-end.

Après avoir annoncé sa venue, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a finalement indiqué qu'elle ne se rendrait pas dans la capitale pour assister à la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris.

les États-unis doublement représentés

Donald Trump, prochain président des États-Unis, a également annoncé qu’il se rendra à Paris. Il s’agira de son premier déplacement à l'international depuis sa victoire à l’élection présidentielle américaine.

«J’ai l’honneur d’annoncer que je me rendrai samedi à Paris, en France, pour assister à la réouverture de la cathédrale magnifique et pleine d’histoire de Notre-Dame, qui a été entièrement restaurée», a-t-il déclaré à l’aide d’un poste sur son réseau social, Truth Social.

L’actuel président américain, Joe Biden, ne sera pas présent. Il sera néanmoins représenté par la «First Lady», Jill Biden. Sa présence est d’autant plus importante face à la contribution du pays pour le financement des travaux de la cathédrale.

de l'italie au togo

D’après l'AFP, le président ukrainien Volodymyr Zelensky sera bel et bien présent. Néanmoins, le président italien Sergio Mattarella a confirmé sa venue, comme l'affirmaient les informations du quotidien Corriere della Sera.

Il sera ainsi présent aux côtés des présidents allemand Frank-Walter Steinmeier, du polonais Andrzej Duda, du croate Zotan Milanovic, du bulgare Roumen Radev, de l'estonien Alar Karis, du finlandais Alexander Stubb et encore, du lituanien Gitanas Nauséda.

Le Premier ministre d'Arménie, Nikol Pachinian, et la présidente georgienne, Salomé Zourabichvili, seront également présents, ainsi que le Premier ministre serbe Milos Vucevic et la présidente du Kosovo Vjosa Osmani.

Des dirigeants africains feront le déplacement jusqu'à Paris, dont le président du Congo Denis Sassou Nguesso, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, ou encore le Gabonais Brice Oligui Nguema et le Togolais Faure Gnassingbe.

Selon nos confrères de Franceinfo, la présidente grecque, Ekaterini Sakellaropoulou, a aussi répondu présente.

et des têtes couronnées

Quelques têtes couronnées fouleront également le parvis de Notre-Dame de Paris, selon l'AFP : le couple royal belge, Philippe et Mathilde de Belgique, ainsi que le prince Albert de Monaco.

Nos confrères du Figaro attendent également la venue de Mohammed VI, roi du Maroc, et Abdallah II, roi de Jordanie. Si le roi d’Angleterre, Charles III, ne serait pas de la partie, son fils le Prince William assistera bien à la cérémonie «au nom du Royaume-Uni».

Pour assurer les arrières de ces invités d’honneur, plusieurs rues sont interdites d’accès et ce, depuis mercredi 4 décembre. Des ponts seront interdits, et plusieurs stations de métro fermées. Enfin, tout au long de ce week-end, quelque 6.000 policiers et gendarmes seront mobilisés sur la zone de l’île de la Cité.