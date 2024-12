Voici les 10 métiers dont le salaire va le plus augmenter en 2025

Malgré certaines difficultés structurelles qui compliquent l'appariement entre l'offre et la demande, le marché du travail en France montre actuellement des signes de stabilité. Certains secteurs d’activités promettent ainsi des hausses salariales significatives pour 2025.

L'année 2025 s'annonce prometteuse pour les cadres de plusieurs secteurs. Et pour cause, d’après une enquête récente révélée par le Figaro jeudi, les métiers liés à la gestion des données, à la cybersécurité, au recrutement ou encore à la finance semblent gagner en puissance. Alors que près de 1300 cadres et entreprises ont été sondés, l’enquête repose sur les placements effectués par le cabinet Robert Walters qui l’a réalisé, et sur les observations de candidats et de différents services de ressources humaines.

Voici ainsi les 10 professions dont le salaire va le plus augmenter l’année prochaine.

Directeur administratif et financier

Poste clé dans une entreprise, le directeur administratif et financier, appelé communément le «DAF», pourra voir sa rémunération revalorisée d’ici à 2025. Si son salaire fixe devrait rester stable, la partie variable devrait, elle, connaître une hausse significative. S’il investit dans le capital de son entreprise, il pourrait dès lors négocier une part variable de 15 à 20%.

Responsable médical

Il s’agit du métier, selon l’étude du cabinet Robert Walters, qui connaitra une augmentation salariale des plus engageante, autour de 7%. Professionnel du secteur pharmaceutique, le responsable médical participe à la stratégie médicale et à la communication scientifique de produits de santé. Il est aussi désigné sous le nom de medical advisor.

Responsable Hygiène, Sécurité et Environnement (HSE)

Alors qu’il assure notamment la sécurité des employés, le responsable HSE a un rôle crucial dans la prévention des risques professionnels et environnementaux de sa structure. Ce métier pourrait connaître une hausse salariale autour de 4%.

Responsable de la sécurité des systèmes d'information

Également appelé «chief information Security Officer», il assure les activités de veille, de conseil, de préconisations, d'assistance et d'alerte en matière de sécurité du système d'information et des données qui y sont stockées. En moyenne, sa rémunération devrait connaître une majoration de 4 à 5% en 2025.

Directeur des opérations

Une augmentation autour de 5%. Disposées à revaloriser les salaires des directeurs des opérations, les entreprises semblent prendre en compte la difficulté de ce métier qui définit la politique industrielle de l’entité pour laquelle il travaille, et coordonne les opérations d’une structure multi-sites.

Manager en fusion-acquisition

Les managers M&A ou fusion-acquisition qui ont entre 3 et 10 ans d’expérience, pourront eux aussi négocier une hausse de 5%, voire plus, sur leurs rémunérations. Métier d’expert, ce manager évalue les opportunités de fusions, d'acquisitions et de cessions d'une organisation et supervise les processus de gestion des projets.

Directeur de stratégie numérique

Connu aussi comme le «chief digital officer» (CDO), le directeur de la stratégie numérique pilote la transition digitale de son entreprise. Alors que l’intelligence artificielle a apporté une nouvelle dimension à sa profession, sa rémunération pourrait être revalorisée à hauteur de 4% en 2025.

Directeur des ressources humaines

Véritable poste stratégique, le directeur des ressources humaines supervise les politiques de gestion du personnel et veille à leur mise en œuvre. Son profil salarial, tout comme celui du directeur de stratégie numérique, devrait lui aussi connaître une hausse de 4% d’après l’enquête publiée par le Figaro.

Responsable paie

Le responsable paie supervise la réalisation de la paie et l’administration du personnel. Ce cadre, professionnel de l’audit, de la gestion ou encore de la comptabilité pourra bénéficier en 2025 d’une augmentation de salaire de 2%.

Directeur export

Responsable de la stratégie commerciale à l'international de son entreprise, la rémunération du directeur export se compose d’une part fixe et d’une part variable. Sur l’ensemble des deux, son salaire connaîtra une majoration de 3%.