Augmentation des salaires : à quoi faut-il s’attendre pour 2025 ?

Les prévisions concernant les budgets d'augmentation de salaire dans les entreprises françaises repartent, en moyenne, à la baisse pour 2025, selon l'enquête Total Remuneration Survey publiée par le cabinet Mercer.

Des augmentations mais plus basses que les précédentes années. Comme chaque année, le cabinet en ressources humaines Mercer publie son enquête «Total Remuneration Survey» qui porte sur les politiques de rémunération et les budgets d’augmentation des entreprises en France. En 2023 et en 2024, les budgets d'augmentation de salaire des entreprises étaient élevés, avec 4,95% et 4% respectivement.

Mais, en 2025, ce budget devrait être plus modeste selon l'étude de Mercer. En effet, l'année prochaine, le budget d’augmentation des salaires dans les entreprises françaises se situerait autour de 3% en moyenne. Une baisse du budget qui serait liée à «un niveau d'inflation faible et des incertitudes économiques».

L’enquête Total Remuneration Survey révèle également que toutes les entreprises (100%) prévoient d’allouer un budget aux augmentations de salaire en 2025, bien que cela ne concernera pas nécessairement l’ensemble de leurs salariés (80%).

Sur les 856 entreprises participantes à l'étude, la moitié des entreprises interrogées ont indiqué qu'elles ne prévoyaient pas d'augmenter les salaires de l'ensemble de leurs employés. «En effet, le niveau d’inflation modéré incite les entreprises à attribuer des augmentations de salaire en fonction de la performance individuelle, de l'échelle salariale et de la compétitivité de l'entreprise sur le marché de l'emploi, afin d’attirer et de retenir les talents, au détriment des augmentations collectives», explique Mercer.

Moins de recrutements également

En 2025, les négociations concernant les budgets d'augmentation de salaire pourraient s'avérer plus difficiles que les années précédentes : «Les négociations annuelles obligatoires dans les entreprises s’annoncent difficiles pour 2025 en raison des incertitudes économiques. Notre dernière enquête révèle que davantage d’entreprises ont choisi d’anticiper leurs négociations, soit 11% d’entre elles en 2024 contre 8% en 2023 à la fin octobre. Bien que les budgets soient restreints cette année, les entreprises devront veiller à maintenir leur attractivité sur le marché de l’emploi et à retenir leurs collaborateurs», explique Cyrille Bellanger, Directeur du Conseil en Rémunération de Mercer France.

Concernant le recrutement dans les entreprises, Mercer prévoit également une baisse. En effet, en 2025, 20% des entreprises interrogées projettent une augmentation de leur effectif contre 34% en 2023.