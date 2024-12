«12 euros pour une journée» : cette station de ski va bientôt ouvrir dans les Pyrénées

Une station de ski des Pyrénées va ouvrir ses portes, cet hiver. Située à Bourg d'Oueil, en Haute-Garonne, elle a la particularité d’être la moins chère du massif avec un forfait à partir de 12 euros la journée.

La station la moins chère des Pyrénées. Alors que l’hiver approche, les stations de ski font leur ouverture, notamment dans les Pyrénées. À Bourg d'Oueil, en Haute-Garonne, une station va proposer un forfait de ski pour la somme de 12 euros la journée. Un tarif imbattable.

Située à 1.336 mètres d’altitude, la station de Bourg d'Oueil va ouvrir du 26 décembre 2024 au 5 janvier 2025, a annoncé le Conseil Départemental ce vendredi 13 décembre. Si les conditions sont réunies et que la neige est au rendez-vous, les sept pistes de la station seront ouvertes.

De quoi ravir les amateurs de cette station familiale qui permet d’apprendre les fondamentaux du ski tranquillement, en famille, dans un décor qui vaut le détour.

5 euros pour les moins de 5 ans

Mais le véritable avantage de cette station réside dans ses tarifs. À Bourg-d’Oueil, on peut en effet skier toute la journée pour… 12 euros. Pour les enfants de moins de 5 ans et les plus de 70 ans, le tarif descend même à 5 euros. Outre le ski alpin, Bourg-d’Oueil propose un itinéraire de ski de randonnée et un circuit de raquette.

La location de skis, chaussures de ski, luges ou encore raquettes, est évidemment possible sur place. Pour ce qui est de la restauration, la station dispose d’un snack qui sert des boissons chaudes, des sandwichs et des crêpes. Si les conditions le permettent, la station sera également ouverte du 8 février au 9 mars 2025.