Miss France 2025 : Angélique Angarni-Filopon, Miss Martinique, remporte le concours

Angélique Angarni-Filopon, Miss Martinique, a été sacrée Miss France 2025, ce samedi soir au Futuroscope de Poitiers. Elle succède ainsi à Eve Gilles, Miss France 2024. Il s'agit de la Miss la plus âgée de l'histoire du concours.

Une nouvelle reine est née. Âgée de 34 ans, elle avait déjà écrit l'Histoire en étant la candidate la plus âgée du concours. C'est également la première Miss Martinique à remporter la couronne.

Elle a déclaré : «Des larmes de joie, c'est un honneur de me tenir devant vous. J'ai dit aux Martiniquais qu'on le ferait ensemble, on l'a fait ensemble.»

La Martiniquaise a su convaincre le jury et le public par son comportement jovial mais aussi son discours altruiste et humain. Elle a notamment raconté sur scène que sa mère a survécu à un cancer du sein, une cause qu'elle défend particulièrement.

Hôtesse de l'air, elle a également fait plusieurs références à sa profession dans ses prises de parole. Celle qui est originaire de Fort-de-France a pu profiter de la refonte du règlement du concours qui autorise désormais les candidatures de femmes de plus de 24 ans.