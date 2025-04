Marine Tondelier réélue dès le premier tour à la tête des Ecologistes, avec 73% des voix

Marine Tondelier vient d'être réélue ce samedi 19 avril à la tête des Ecologistes, dès le premier tour, avec 73% des voix. Elle s'est dite «très fière» de ce résultat.

Sans surprise mais avec 73% des voix, Marine Tondelier a été réélue ce samedi 19 avril, dès le premier tour, à la tête des Ecologistes. Son courant est arrivé en tête de toutes les instances du parti lors de ce scrutin auquel 6.700 personnes ont participé.

Marine Tondelier était largement favorite puisqu'elle était forte de 2.500 soutiens d'adhérents avant même le vote. La conseillère régionale des Hauts-de-France de 38 ans n'avait d'ailleurs pas caché sa certitude de l'emporter face à ses trois concurrents : l'ex-eurodéputée Karima Delli (13%), le maire-adjoint de Paris Florentin Letissier (8%) et celle de Bordeaux, Harmonie Lecerf-Meunier (6%).

Lors d'un point presse en visioconférence, la secrétaire nationale a déclaré : «On est très très fiers de ce résultat qui témoigne d'une confiance des militants. C'est un premier tour à 73% avec trois concurrents en face. C'est quand même, je pense, assez rare dans la vie des partis».

MERCI



Réélue Secrétaire nationale dès le premier tour avec 73% des voix.



Samia Lakehal (Trésorière),

Aminata Niakaté (Porte-parole),

Aïssa Ghalmi (Secrétaire national adjoint au Projet),

et François Thiollet (Secrétaire national à la Vie interne)

sont élus dès le premier tour.… pic.twitter.com/O8Mj9kHaJa — Marine Tondelier (@marinetondelier) April 19, 2025

Vêtue de son emblématique veste verte, Marine Tondelier est sortie de l'indifférence médiatique depuis près de trois ans. En tant que secrétaire nationale des Ecologistes, elle n'a pas échappé à quelques querelles internes, ses détracteurs dénonçant notamment un «manque de démocratie» au sein de la formation, en lien avec la récente modification des règles électorales.

On lui a également reproché sa gestion de l'affaire Julien Bayou ainsi que l'échec cinglant des élections Européennes (5,5%), mais, en guise de réponse, Marine Tondelier a rappelé que les Ecologistes avaient gagné plus de 240.000 sympathisants et engrangé plus de 18.000 adhérents depuis son élection.

L'élection du secrétariat exécutif

En plus du vote pour la tête du parti, les militants étaient invités ce samedi à choisir, par des votes uninominaux, le secrétariat exécutif. Aïssa Ghalmi et François Thiollet ont été nommés secrétaires nationaux adjoints dès le premier tour, de même que Samia Lakehal au poste de trésorière et Aminata Niakaté en tant que porte-parole. Eric Piolle, le maire de Grenoble qui vise également un poste de porte-parole, devra passer par un second tour.

Les militants devaient également voter pour les 12 membres du bureau politique (scrutin de liste à la proportionnelle). La députée Sandrine Rousseau, qui y briguait un poste, n'a pas réussi à y entrer.

Marine Tondelier avait déjà remporté la semaine dernière un premier vote sur la désignation d’une partie des membres du conseil fédéral, sorte de Parlement du parti. Dans cette instance, elle n'a obtenu qu'une majorité relative.

Un nouveau vote est prévu du 24 au 26 avril pour désigner notamment la dernière partie du conseil fédéral, avant une «convention d'investiture», le 26, à Pantin (Seine-Saint-Denis).