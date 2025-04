Palaces : où se trouvent ces hôtels d'exception à Paris ?

Paris compte douze palaces, selon la liste officielle. Voici une carte interactive pour les retrouver au gré de vos promenades dans la capitale.

Au total, ces dernières années, l'agence de développement touristique du ministère des Affaires étrangères, Atout France, a attribué la distinction Palace à 31 établissements en France, dont 12 dans la capitale.

Les règles d'accession au label ont été durcies depuis le 1er octobre 2024. La durée de distinction est désormais valable pour 3 ans, au lieu de 5 ans, et le candidat doit justifier de 24 mois d'activité en tant qu'établissement 5 étoiles. Enfin, un certain nombre de critères facultatifs sont devenus obligatoires. Un palace doit disposer d'un espace de remise en forme ou d'un spa et la surface minimale de chaque chambre est de 26 m²

A noter que l'immense majorité des palaces parisiens, 11 sur 12, est située sur la rive droite de la Seine et six se concentrent même dans le VIIIe arrondissement. Seul le Lutetia est installé rive gauche, dans le VIe arrondissement.

Autre curiosité de cette liste : un établissement très prestigieux n'a pas souhaité déposer de candidature. Il s'agit du Ritz, situé place Vendôme, dans le 1er arrondissement. Mais il dispose bien de 5 étoiles.

La liste officielle des 12 Palaces situés à Paris