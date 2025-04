Voici les notes obtenues par les présidents de la Ve République au baccalauréat

Faut-il être un bon élève pour devenir président de la République ? Pour se faire une idée, voyons les notes obtenues par les derniers chefs d'Etat du pays depuis la mise en place de la Ve République.

Des notes surprenantes. Dans l'imaginaire populaire, pour devenir président de la République en France, il faut forcément avoir été un élève brillant sur les bancs de l'école. Mais en réalité, les derniers présidents étaient-ils de bons élèves ? Voici les notes obtenues au baccalauréat par Charles de Gaulle, Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron.

Charles de gaulle : des notes inégales

Charles De Gaulle n'était pas le plus brillant des élèves puisqu'il a obtenu son baccalauréat en mathématiques élémentaires avec 11,5 de moyenne. Sa meilleure note a été obtenue en histoire-géographie et en géographie avec un 15/20. En revanche, le général était moins sensible aux sciences physiques avec une note de 4/20.

Georges Pompidou : mention assez bien

Elève brillant, Georges Pompidou n'était pas le plus discipliné sur les bancs de l'école. Une attitude qui l'empêchera d'exceller puisqu'il finira avec une mention assez bien au baccalauréat, selon l'historien Claude Lelièvre.

Valéry Giscard d'Estaing : l'excellence

Excellent élève, Valéry Giscard d'Estaing était en avance sur les gens de son âge. Une précocité qui lui permettra d'obtenir deux baccalauréats, en philosophie et en mathématiques élémentaires, avec une mention bien alors qu'il était seulement âgé de 16 ans.

François Mitterrand : bachelier à 17 ans malgré un oral raté

S'il a obtenu son bac à 17 ans, François Mitterrand reste marqué par l'échec vécu lors d'un oral un an auparavant pour la première partie du baccalauréat. Un épisode sur lequel l'ancien président s'est épanché : «L’oral de mon premier bac hante encore parfois mes rêves. Je me vois face à l’examinateur, dans cette salle de la faculté des lettres de Poitiers, aux bonnes odeurs de poussière d’été. Les mots dansaient dans ma tête et restaient au niveau du larynx. Et le peu qui en sortait échappait aux normes grammaticales. Sale affaire. Cet examen, faute d’avoir émis un son clairement articulé, je ne cesse pas de le passer», a-t-il expliqué dans son autobiographie.

Jacques Chirac : un élève sérieux

Jacques Chirac décroche son baccalauréat de mathématiques élémentaires à l’âge de 18 ans, après avoir été élève au prestigieux lycée Louis-le-Grand à Paris. Il obtient la mention assez bien. Nous sommes alors en 1950, une époque où seulement 5,4 % de sa classe d’âge obtient le bac général.

Nicolas Sarkozy : passage par le rattrapage

Diplômé en 1973, Nicolas Sarkozy a dû passer par les rattrapages pour avoir le baccalauréat. Avec 142 points obtenus sur 300 lors des épreuves initiales, l'ancien président est passé par des oraux pour obtenir le précieux sésame. Nicolas Sarkozy avait notamment écopé d'un 7/20 sur l'épreuve écrite de Français.

François Hollande : mention assez bien

François Hollande passe son baccalauréat au lycée Pasteur de Neuilly-sur-Seine, où il est élève entre 1969 et 1972. Il obtient le diplôme avec la mention assez bien.

EMMANUEL MACRON : seule mention très bien

Très bon élève, Emmanuel Macron a passé le bac en 1995 après une scolarité sérieuse au prestigieux lycée Henri-IV à Paris. Il finira par obtenir son baccalauréat scientifique avec une mention très bien grâce notamment à d'excellentes notes en Français, avec un 19 à l'oral et un 18 à l'écrit.