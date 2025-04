Panne massive d'électricité : il y a 47 ans, un blackout majeur frappait la France

A l'image de ce qu'ont traversé l'Espagne et le Portugal ce lundi, la France a elle aussi connu un blackout majeur il y a près de 50 ans, le 19 décembre 1978.

«La France est en panne», avait déclaré Patrick Poivre d'Arvor au journal télévisé du 19 décembre 1978. Ce jour-là, il y a 47 ans, les trois quarts du pays avaient été frappés par une panne de courant générale semblable à celle qu'ont connu l'Espagne et le Portugal ce lundi.

Dès 8h27 ce matin là, la quasi-totalité de la France était privée d'électricité en raison d'une surcharge dans un poste EDF près de Nancy (Meurthe-et-Moselle). D'après Public Sénat, le froid de décembre avait entraîné une importante hausse de la demande en énergie à laquelle les techniciens avaient tenté de répondre en important de l'électricité depuis l'Allemagne.

L'incident était parti d'une ligne de 400.000 volts à Bezaumont dont la surcharge a, par effet domino, fait sauter le courant sur les autres lignes françaises et, à terme, sur tout le territoire. Seule une partie de l'est du pays, bénéficiant d'une alimentation venue d'Allemagne et d'Italie, avait été relativement épargnée.

Des hôpitaux sans électricité

Pendant au moins quatre heures, les métros, trains, feux tricolores et systèmes de chauffage ont été mis à l'arrêt tandis que les pompiers, débordés, ont multiplié les interventions pour libérer des personnes coincées dans des ascenseurs. Certains hôpitaux, dépourvus de générateurs de secours, se sont retrouvés sans électricité et donc incapable de fonctionner.

Le courant a pu être rétabli aux alentours de midi, mais l'incident avait ouvert le débat sur la politique énergétique française, et notamment sur la diversification des sources d'énergie. A l'époque le nucléaire faisait l'objet de contestations et ses opposants avaient profité de l'incident pour remettre en question ce modèle, jugé trop rigide pour s'adapter aux variations de la demande en énergie.

Ces mouvements d'opposition n'ont toutefois pas empêché la construction de nouvelles centrales qui ont, par la suite, continué de fleurir sur le territoire français.