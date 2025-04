Présidentielle 2027 : Marine Le Pen ou Jordan Bardella donnés largement en tête au premier tour, selon un sondage

Dans un tout dernier baromètre Odoxa, Marine Le Pen ou Jordan Bardella (RN) arrivent largement en tête au premier tour de l'élection présidentielle de 2027.

Un scénario qui semble constant malgré la récente décision de justice. Bien qu'elle ait été condamnée il y a un mois à une peine de quatre ans d’emprisonnement, dont deux ferme aménageables sous bracelet assortie de 5 ans d'inéligibilité, Marine Le Pen figure toujours en tête des intentions de vote pour le premier tour de la présidentielle de 2027.

En effet, selon le tout dernier baromètre Odoxa réalisé avec Mascaret pour Public Sénat et la presse régionale, l'ex-candidate en 2017 et 2022, arriverait en tête avec 32% des intentions de vote. Le résultat est tout proche avec l'hypothèse de la candidature de Jordan Bardella, puisque ce dernier obtient 31,5% des intentions de vote pour le premier tour, loin devant Edouard Philippe (20%), Jean-Luc Mélenchon et Raphaël Glucksmann (12%).

Ce dernier assurait timidement ce mardi sur CNEWS qu'il se présenterait à l'élection si la cheffe de fil du parti était «empêchée» de se présenter.

Le RN battu au second tour

Autre enseignement de taille, la candidate RN Marine Le Pen s'inclinerait lors du second tour, toujours selon ce sondage d'opinion face à Edouard Philippe.

A la question : «Si le second tour de l'élection présidentielle avait lieu dimanche prochain, pour qui voteriez vous ?», 54% des 1.005 personnes interrogées ont coché l'ex-Premier ministre d'Horizons devant la présidente du RN à l'Assemblée nationale (46%).

La réponse est similaire si Jordan Bardella était candidat en lieu et place de Marine Le Pen.

On note ici une inversion des résultats par rapport à un sondage Ifop daté d'avril 2024 puisque Marine Le Pen arrivait d'une courte tête (51%) devant Edouard Philippe (49%) pour les intentions de vote du second tour.