Présidentielle 2027 : Clémentine Autain veut être la candidate d'une hypothétique union de la gauche

La députée de Seine-Saint-Denis Clémentine Autain s'est dite prête, ce mercredi, à être candidate au sein d'un processus de désignation d'un candidat d'union de la gauche pour l'élection présidentielle de 2027.

L’ancienne insoumise affiche ses ambitions. Ce mercredi, Clémentine Autain, députée de Seine-Saint-Denis, s’est dit prête à être candidate pour la prochaine présidentielle en cas d’une union de la gauche.

«Je serai sans doute, si nous avons une démarche commune, candidate à représenter l'ensemble de la gauche, avec la gauche et des écologistes», a déclaré l'ancienne frondeuse insoumise et membre du nouveau parti l'Après sur la radio «ici Drôme Ardèche».

8 Français•es sur 10 se situant à gauche veulent l'union !



Et pour cause : c'est elle qui nous permet d'accéder au second tour de l'élection présidentielle.



Le sondage Regards/Harris Interactive dit l'urgence à se rassembler pour se mettre au travail. pic.twitter.com/mJUcryiXZ6

— Clémentine Autain (@Clem_Autain) April 30, 2025