Déserts médicaux : prescription de médicaments et de soins, octroi d'arrêts de travail... Certains infirmiers voient leurs compétences s'élargir

Face à la désertification médicale, les infirmiers en pratique avancée (IPA) voient leurs compétences s'élargir. Via un décret publié le 30 avril dernier, ils peuvent maintenant prescrire certains médicaments, soins et examens, sans validation médicale préalable, mais aussi des arrêts de travail.

De quoi soulager les médecins. Antalgiques, antibiotiques ciblés, antiémétiques... La liste des médicaments que peuvent désormais prescrire les infirmiers en pratique avancée (IPA) est loin d'être négligeable.

L'objectif de cette nouvelle disposition est de décharger les médecins, esseulés face à une demande constante.

En plus des médicaments, les IPA peuvent également prescrire des soins, un arrêt de travail au maximum d'une durée de 3 jours ou encore des transports sanitaires et des dispositifs médicaux simples.

«C'est un réel plus pour nous»

Interrogée par CNEWS, l'infirmière en pratique avancée (IPA) en oncologie au sein du Centre Hospitalier de Bastia (Corse), Marie-Laure Drai Albertini, explique : «On a des compétences cliniques, on sait faire un examen clinique complet. On peut renouveler et adapter les traitements qui nous incombent. Depuis le 30 avril, suite au décret qui fait suite à la loi Rist, on peut faire des primo-prescriptions». Cette dernière concerne des traitements ou des prestations dont la liste est arrêtée par le ministère de la Santé.

Mariane Hogu, médecin dans le même centre hospitalier, salue cette initiative : «C'est un réel plus pour tous, il y a un bon retour de la part des patients. Cela permet de s'appuyer sur des personnes qui ont une formation supplémentaire, spécialisés dans des domaines très spécifiques», rappelle-elle en évoquant les IPA, qui se distinguent des infirmiers par leur deux années de cursus supplémentaires.

Cependant, tous les médecins ne voient pas ce décret d'un bon oeil. Certains praticiens libéraux avaient manifesté à Paris lors de la première lecture à l'Assemblée de ce texte et avaient fermé leurs cabinets pour protester contre cette option.

Les IPA sont de plus en plus nombreux en France : seulement 63 infirmiers en pratique avancée étaient diplômés en 2019, 260 en 2020 et les chiffres sont de 686 en 2023 et 751 en 2024.