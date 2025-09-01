Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Déserts médicaux : que prévoit le plan Bayrou qui entre en vigueur ce lundi ?

151 zones rouges vont bénéficier du soutien de médecins généralistes dès le mois de septembre. [LUDOVIC LAUDE / AFP]
Par CNEWS , avec AFP
Publié le - Mis à jour le

Ce lundi 1er septembre, une partie du plan présenté par François Bayrou pour lutter contre les déserts médicaux entre en vigueur : 151 zones rouges bénéficieront désormais du soutien de médecins généralistes.

En 2024, près de 6 millions de Français n’avaient pas de médecin traitant, une situation alarmante qui a poussé le gouvernement de François Bayrou à proposer, en avril 2025, un plan pour lutter contre les déserts médicaux. 

Ce plan prévoyait notamment une «mission de solidarité territoriale obligatoire», imposant à tous les médecins exerçant dans des zones déjà bien pourvues de se déplacer jusqu’à deux jours par mois dans des zones prioritaires en forte pénurie de soignants.

En juin 2025, le ministre de la Santé, Yannick Neuder, a dévoilé la liste des 151 zones prioritaires, dites «rouges», couvrant principalement le centre et le sud-ouest de la France. 

Le découpage du ministère de la Santé est le fruit d'un travail «réalisé avec les préfets, les agences régionales de santé, les élus locaux, et également les professionnels de santé, pour identifier les secteurs particulièrement désertiques», a-til détaillé.

Un dispositif «à Roder»

Concrètement, ces zones en tension bénéficieront désormais du renfort volontaire de médecins généralistes deux jours par mois, en appui aux praticiens déjà installés. La mesure entre en application dès ce 1er septembre 2025. 

Sur le même sujet Déserts médicaux : le gouvernement veut imposer aux médecins d'y consulter jusqu'à deux jours par mois Lire

«On va inciter les médecins, et ensuite, il faudra aussi roder le système, trouver les lieux adaptés, les maisons médicales, les bureaux disponibles pour accueillir les patients», a précisé le ministre de la Santé.

bayrouSantéDéserts médicaux

À suivre aussi

«Le seul qui n'était pas en vacances, c'est moi» : François Bayrou s'attire les foudres de ses opposants politiques
Vote de confiance du gouvernement : quelles sont les formations politiques qui veulent faire chuter François Bayrou ?
Vote de confiance des députés : «François Bayrou a préféré se faire hara-kiri», analyse Thomas Bonnet

Ailleurs sur le web

Dernières actualités