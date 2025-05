Météo : chute des températures, averses... A quoi faut-il s'attendre cette semaine ?

Alors que la France est frappée par un important épisode orageux, le temps devrait s’améliorer la semaine prochaine, avec des éclaircies toutefois ponctuées par quelques averses localement. Les températures baisseront quant à elles de près d’une dizaine de degrés.

Retour à la normale. Après une semaine aux allures estivales qui s’est conclue par de nombreux orages partout sur le territoire, le temps devrait s’améliorer petit à petit, au fil de la semaine prochaine, la dépression orageuse laissant place à des éclaircies ponctuées de quelques averses. La pluie pourrait néanmoins faire son retour en fin de semaine, tandis que les températures seront légèrement en dessous des normales de saison.

Du soleil et quelques averses

Après un week-end orageux, la journée du lundi 5 mai verra le soleil regagner une majeure partie du territoire, malgré quelques nuages, et des averses le quart sud est du pays. Les températures seront quant à elles relativement fraîches pour la saison puisqu’il fera notamment 15 °C à Paris, 15 °C à Lille, 13 °C à Strasbourg, 13 °C à Brest, 14 °C à Lyon, 17 °C à Bordeaux, 17 °C à Marseille ou encore 14 °C à La Rochelle.

Même constat pour la journée du mardi 6 mai, où des éclaircies seront observées sur une large partie du pays malgré quelques nuages, avec toujours quelques averses persistantes autour du bassin lyonnais et du massif central, ainsi que sur les Pyrénées. Côté températures, dans la journée, il fera notamment 18 °C à Nantes, 18 °C à Auxerre, 19 °C à Nice, 15 °C à Toulouse, 18 °C à Reims, et 13 °C à Belfort.

Météo-France

La France scindée en deux

Les journées du mercredi 7 et du jeudi 8 mai devraient quant à elles être plus maussades, avec le retour d’une perturbation qui devrait entraîner une alternance entre averses et éclaircies. Les températures seront toujours légèrement en dessous des normales de saison avec, dans la journée de mercredi, 17 °C à Rennes, 15 °C à Bourges, 16 °C à Metz, 17 °C à Biarritz et 16 °C à Montélimar. Jeudi, il fera notamment 18 °C à Montpellier, 13 °C à Cherbourg, 17 °C à Amiens, ou encore 19 °C à Ajaccio.

À partir du vendredi 9 mai et pour le week-end du 10 et 11 mai, la France sera scindée en deux avec le retour du soleil dans la moitié nord, et un temps mitigé sur la moitié sud avec des averses persistantes. Le mercure grimpera de quelques degrés sur l’ensemble du territoire. Vendredi il fera entre 15 et 21 °C, samedi entre 17 et 24 °C et dimanche également entre 17 et 24 °C. Les maximales seront pour la région parisienne.