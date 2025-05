«Il n’y a plus de lieux "safe"» : Gérald Darmanin alerte sur la «généralisation» de la violence qui émane du trafic de stupéfiants en France

Le ministre de la Justice Gérald Darmanin a affirmé ce lundi, dans une interview filmée et publiée sur YouTube, qu'il n'y avait plus de lieux «safe» en France, c'est-à-dire de lieux sans danger.

Instaurer une peine minimale, dès le premier fait commis.



«On voit bien que dans la moindre petite bourgade de ruralité ils connaissent la coke, le cannabis (...). Avant, la drogue c'était dans les grandes villes, c'était le métro», a expliqué sur la chaîne Legend celui qui a été ministre de l'Intérieur plus de quatre ans, jusqu'en septembre 2024. Mais, a-t-il ajouté, «ça s'est généralisé, métastasé».

Vers une reconnaissance faciale ?

La France est devenue «plus violente», a-t-il estimé. Pour «inverser» cette tendance et lutter contre l'insécurité, le garde des Sceaux suggère de recourir à la reconnaissance faciale.

Et de citer les exemples de Dubaï et de Singapour qui utilisent cette technologie dans les aéroports notamment. «À Dubaï, on voit votre tête et on connait votre identité, votre casier judiciaire, si vous êtes recherché», a-t-il notamment expliqué.

Alors que l'intervieweur lui a demandé pourquoi cela ne se fait pas en France, le ministre de la Justice évoque «une paranoïa sur la technologie, les libertés publiques, la question des fichiers».

Sur son compte X, Gérald Darmanin a soutenu qu'«utiliser la technologie et la reconnaissance faciale, ce sont les solutions pour lutter drastiquement contre l’insécurité». «Malheureusement le Parlement s’y est toujours opposé jusqu’à présent. Nous devons tous évoluer pour la sécurité des Français», a-t-il insisté.