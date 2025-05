Évian-les-Bains : ce que l'on sait du conducteur du véhicule qui a percuté un pompier

Un sapeur-pompier volontaire a été percuté par une voiture, alors qu'il demandait à deux individus de cesser leurs rodéos urbains, ce samedi à Évian-les-Bains, et se trouve désormais dans un coma profond. CNEWS a pu récolter les premières informations sur le profil du suspect.

Bien connu des services de police. Tôt ce samedi 10 mai, à proximité de la caserne des pompiers d'Évian-les-Bains (Haute-Savoie), un sapeur-pompier volontaire a été percuté par une voiture, alors qu'il demandait à deux individus de cesser leurs rodéos urbains. Le pronostic vital du soldat du feu est engagé. Voici ce que l'on sait sur le profil du conducteur du véhicule.

Le suspect a été placé en garde à vue ce matin pour avoir volontairement percuté le pompier avec son véhicule, blessant gravement la victime, et pour avoir manqué de percuter un autre pompier qui a réussi à l’esquiver.

Conduite sans permis de conduire

Âgé de 19 ans, le mis en cause était déjà connu des services de police pour des affaires liées au trafic de stupéfiants et des faits d’alcool au volant. Le jeune homme, qui devait comparaître devant la justice le 20 juin pour un nouveau dossier lié aux stupéfiants, a refusé de se soumettre aux tests permettant de détecter chez lui la présence d’alcool et de drogue.

L’intéressé a été interpellé peu après les faits au volant du véhicule avec un taux d’alcool retenu de 0,28mg/l. Trois bonbonnes de protoxyde d'azote et les restes d'une bouteille d'alcool ont été retrouvés dans le véhicule. Des analyses sont en cours. Il était sous le coup d'une suspension de son permis et n'avait donc pas le droit d'être au volant de son véhicule.

L’enquête criminelle a été confiée au commissariat de Thonon-les-Bains co-saisi avec la DCOS 74.