Questionné par Franceinfo au sujet de la feuille de route présentée par François Bayrou, le député LFI de Seine-Saint-Denis, Eric Coquerel, a évoqué une «catastrophe sociale et économique».

Annonces de F. Bayrou : "C'est encore pire que prévu, une déclaration de guerre au monde du travail", réagit Éric Coquerel.

«C’est encore pire que prévu. C’est un moment de vérité qui est un tunnel de contre-vérités et un musée des horreurs néo-libérales. On peut difficilement faire pire. C’est aussi une déclaration de guerre au monde du travail. On voit que ceux qui sont appelés à payer les déficits et la dette, qui sont dus principalement à la baisse des recettes et aux cadeaux fiscaux faits aux plus riches, c’est le monde du travail, les malades, les salariés, les chômeurs, les retraités… C’est une catastrophe sociale et économique»