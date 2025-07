Départs en vacances : à quoi faut-il s’attendre sur les routes pour ce week-end ?

Ce troisième week-end de juillet sera marqué par les départs en vacances. Les routes devraient être particulièrement congestionnées, sur l'ensemble du territoire français.

La patience sera de rigueur. Les routes de France seront saturées ce week-end, à en croire les prévisions du spécialiste de la circulation nationale, Bison Futé.

Samedi 19 juillet, la carte des routes de France affiche rouge, principalement dans le sens des départs où l'ensemble des départements seront en proie à une circulation jugée «très difficile». Pour ce qui est des retours, le sud de la France et la partie nord-ouest seront également concernés par cette saturation. Le reste des routes bénéficieront d'une circulation «habituelle».

© Bison Futé

Pour faciliter les trajets des vacanciers, Bison Futé conseille notamment de circuler en Ile-de-France en dehors de la journée (avant 5h du matin ou après 16h). Il est également préconisé d'éviter l'A11 entre Le Mans et Angers de 14h à 16h, la N165 entre Nantes et Quimper de 16h à 18h, la A10 entre Paris et Orléans, entre Orléans et Tours et entre Tours de Bordeaux, à partir de 10h. De plus, l'A63, la A7, la A9 et le tunnel du Mont-Blanc sont déconseillés en pleine journée.

Des retours plus fluides, dimanche 20 juillet

En ce qui concerne le dimanche 20 juillet, cette journée devrait être marquée par un retour à une circulation normale, sur l'ensemble du territoire. Les départements sont tous annoncés «fluides» selon Bison Futé. Dans la catégorie des retours, certains départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur pourraient néanmoins enregistrer une circulation plutôt dense.

Plus spécifiquement, dans le sens des retours, le spécialiste du trafic national conseille de ne pas prendre la A9 entre Narbonne et Nîmes, de 14h à 17h, la A8 à destination de Le Luc, de 17h à 19h, la A54 et la N113 entre Salon-de-Provence et Nîmes, de 12h à 14h ou encore la A7 entre Marseille et Orange, de 9h à 14h. Plus au nord, la même A7 entre Orange et Lyon risque d'être saturée entre 9h et 19h, tout comme la A43 entre Chambéry et Lyon, de 16h à 20h.