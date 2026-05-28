Chikungunya, dengue et Zika : 92 cas recensés depuis début mai en France

Depuis le 1er mai, 92 cas de chikungunya, de dengue et de Zika ont été recensés, selon un bilan publié ce mercredi par Santé publique France.

La circulation des arboviroses importées reste sous surveillance. Les autorités sanitaires ont identifié 92 cas importés de maladies virales transmises par les moustiques tigres depuis le début du mois de mai. Dans le détail, 12 cas de chikungunya, 79 cas de dengue et un cas de Zika ont été détectés en France hexagonale.

Ces infections sont toutes liées à des contaminations contractées à l’étranger, aucun cas autochtone n’ayant été signalé à ce stade. Une situation surveillée de près alors que le moustique tigre (Aedes albopictus) est désormais implanté dans 83 départements et actif principalement entre mai et novembre.

Une vigilance renforcée face au risque de transmission locale

Le ministère de la Santé a adressé aux professionnels de santé un «appel à une vigilance renforcée» sur ces arboviroses dans l'Hexagone, dans un message urgent émis par la Direction générale de la santé.

«Face à un tableau clinique évocateur, fièvre d'apparition brutale, en l'absence d'autre signe (...) infectieux, sans autre diagnostic, il est essentiel d’évoquer ces diagnostics et prescrire les examens biologiques préconisés, (...) y compris en l'absence de voyage en zone à risque», y écrit le ministère.

Les soignants sont aussi invités à «être vigilants sur la présence de moustiques au sein et aux abords de (leurs) locaux», notamment en y supprimant les eaux stagnantes propices au développement de ces insectes dans des gîtes larvaires.

Le début de saison 2026 intervient après une année 2025 particulièrement marquée par la progression des cas autochtones, notamment de chikungunya. Plus de 800 cas avaient été recensés sur le territoire, un record.