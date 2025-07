Orages : ces 34 départements où la foudre devrait tomber ce vendredi 18 juillet

Alors que le temps nuageux a fait son apparition, 34 départements pourraient en effet enregistrer quelques activités électriques liées aux orages. Celles-ci devraient concerner le côté Ouest de la France.

Le retour du mauvais temps. Après quelques jours d’éclaircies, le temps s’est dégradé depuis le début de la semaine et la pluie était dans plusieurs départements français. Et à l’approche du week-end, les conditions météorologiques devraient se détériorer encore plus, quelques orages étant attendus.

Par conséquent, certaines départements du côté Ouest de la France pourraient enregistrer quelques activités électriques durant cette fin de semaine, et notamment au cours de la journée du vendredi 18 juillet. Celles-ci devraient concerner la Normandie, la Bretagne, les Pays de la Loire, la Nouvelle-Aquitaine ainsi que l’Occitanie.

©Météo-France

Dans le détail, parmi les départements où la foudre pourrait tomber vendredi, on retrouve l’Orne, le Calvados, la Manche, la Sarthe, la Mayenne, le Maine-et-Loire, la Loire-Atlantique, la Vendée, l’Ille-et-Vilaine, le Morbihan, les Côtes-d’Armor, le Finistère, la Creuse, la Haute-Vienne, la Corrèze, la Dordogne, la Vienne, les Deux-Sèvres, la Charente, la Charente-Maritime ainsi que la Gironde.

A cette longue liste s’ajoutent le Lot, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Lot-et-Garonne, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, le Gers, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne, l’Ariège, le Tarn, l’Aveyron et la Lozère.