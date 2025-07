Tourisme : quelle est cette ville française décrite comme «la plus relaxante et la plus paisible» selon une étude ?

Alors que de plus en plus de voyageurs aspirent à ralentir le rythme et privilégient le calme, l’espace et la sérénité à la frénésie touristique, nombreux sont ceux qui se tournent vers des destinations paisibles, loin de la foule. Une commune du sud de la France séduit particulièrement pour son atmosphère apaisante, son rythme de vie détendu et la qualité de son air.

Selon une étude réalisée par le loueur de véhicules Sixt, la ville d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) occupe la première place du classement des villes les plus paisibles de France. Pour dresser sa liste, l'étude s'appuie sur six critères objectifs : qualité des espaces verts, pollution lumineuse et sonore, densité de population, trafic, et avis en ligne mentionnant la tranquillité des lieux. Un index global sur 100 permet de départager les destinations selon leur potentiel relaxant.

Malgré un faible pourcentage d'espaces verts (25 %) et un temps conséquent passé dans les embouteillages (93 heures annuelles), Aix-en-Provence domine le classement grâce à sa densité de population réduite, à savoir moins de 800 habitants par km2.

La ville se démarque par son faible niveau de pollution sonore et particulièrement par son atmosphère apaisante, confirmée par un pourcentage élevé d'avis positifs (0,3031 %, le plus élevé du classement) sur ses monuments, rues et lieux de promenade, souvent décrits comme «paisibles» ou «détendus». En outre, le temps de trajet moyen pour parcourir 10 km y est de 27 minutes.

Connue pour ses sources thermales et sa végétation, la ville d'Aix-en-Provence charme par ses avenues ornées de fontaines et de platanes, parfaites pour profiter du climat méditerranéen.

Les villes de Tours et Angers présentent toutes deux un excellent niveau de qualité des espaces verts (91,67 %), combinant harmonieusement environnement naturel et accessibilité, avec des temps de déplacement raisonnables (15 à 16 minutes pour parcourir 10 km). Quant à la ville de Reims, cette dernière se démarque en affichant le niveau de pollution sonore le plus bas du classement.