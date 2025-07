Météo : quand le beau temps va-t-il revenir ?

Alors qu’une dépression orageuse s’est abattue sur la France ce week-end, c’est une semaine pluvieuse qui attend désormais les Français. Le beau temps devrait progressivement faire son retour en fin de semaine avant de s’installer durablement pour le début du mois d’août.

Après une belle semaine estivale, qui s’est conclue par de nombreux orages partout sur le territoire, le temps devrait s’améliorer petit à petit, à partir de la fin de semaine, la dépression orageuse laissant place à des éclaircies ponctuées par quelques averses. Côté températures, après une légère baisse cette semaine, elles seront de nouveau proches voire au-delà des normales de saison.

Une semaine pluvieuse avant le retour du soleil

Selon Météo-France, la semaine devrait être marquée par de fortes averses sur une grande partie du territoire. Une dépression venue de l’Atlantique continuera de progresser tout au long de la semaine avec un fort vent d’ouest, pour gagner l’ensemble du pays. Des orages seront observés localement, d’abord dans la moitié ouest et dans les Alpes, puis sur la moitié est à partir de mercredi.

À partir de jeudi, la dépression se déplacera vers la moitié est du pays grâce à ce fort vent d’ouest qui permettra le retour progressif du soleil. Les journées de vendredi, samedi et dimanche verront ainsi une alternance entre des éclaircies et des averses, avec de rares orages autour des Alpes. Si la journée du lundi 28 juillet restera plutôt maussade, c’est à partir du mardi 29 juillet que le beau temps va s’installer durablement.

En effet, à partir du 29 juillet, un grand soleil viendra s’installer sur la totalité du pays, et ce au moins jusqu’à la fin de la première semaine d’août. Le soleil contribuera par ailleurs à faire remonter les températures. Si le mercure sera bloqué entre 19 et 25 °C cette semaine, à l’exception de la Corse où le thermomètre affichera par moments les 30 °C, les températures globales vont augmenter au cours de la semaine suivante avec des moyennes comprises entre 23 et 31 °C.

À noter que l’indice de confiance de Météo-France pour ces prévisions est situé entre 2/5 et 3/5.