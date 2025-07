Tour de France 2025 : quelles routes éviter à Paris dimanche, jour de l'arrivée ?

Ce dimanche 27 juillet, Paris accueillera dans ses rues les coureurs du Tour de France lors la dernière étape de la Grande Boucle. Mais prudence : des restrictions de stationnement et de circulation seront en vigueur.

La capitale va retrouver la ferveur de la compétition. Un an après les Jeux olympiques de Paris, c'est désormais au Tour de France de s'immiscer dans les coulisses de la capitale le temps d'une journée, pour la dernière étape de la compétition de cyclisme.

Mais attention, plusieurs restrictions de circulation et de stationnement seront mises en place, dès ce vendredi, et certaines stations de métro se verront fermées.

Restrictions de stationnement, dès vendredi

Bien que les cyclistes pédaleront sur le goudron de Paris dimanche, la Ville de Paris et la préfecture de police préparent, dès vendredi, leur arrivée.

Ainsi, dès 18h vendredi, et jusqu'à 23h59, dimanche, il ne sera pas possible de se garer dans le secteur du quai d’Issy-les-Moulineaux, quai de Grenelle, la Concorde, les Champs Élysées, l’avenue Montaigne, le boulevard Malesherbes, le boulevard de Courcelles, le boulevard des Batignolles, le boulevard de Clichy, la rue Lepic, rue du Mont-Cenis, rue Lamarck à la rue Caulaincourt, etc. La liste complète des rues et secteurs à éviter est disponible sur le site de la Mairie de Paris.

D'autres secteurs du parcours, comme le Quai André-Citroën ou la Place de la Résistance, seront fermés au stationnement, dimanche, de 13h à 20h.

Le Boulevard Pershing ou encore la Rue Jean-Rey, seront eux, fermés au stationnement à partir de samedi à 9h et jusqu’à lundi à 14h.

D'autres encore, comme l'Avenue Winston Churchill ou le Boulevard des Invalides, entre la rue de Grenelle et l’avenue de Tourville, seront fermés au stationnement dès dimanche à minuit, et jusqu'à lundi à 6h.

Il convient de prendre en compte ces restrictions sur le site, car la mairie précise que tous les véhicules ou vélos restant sur la chaussée pendant les périodes indiquées, se verront systématiquement mis en fourrière.

Circulation interdite pour les véhicules motorisés

Concernant les restrictions de circulation, elles le seront uniquement pour les véhicules motorisés, dimanche.

Ainsi, entre 6h et 23h59, la circulation sera interdite sur l'Avenue des Champs-Élysées, entre la place de la Concorde et le rond-point des Champs-Élysées-Marcel-Dassault. À partir de 9h, et jusqu'à 23h59, elle sera interdite sur la Place de la Concorde, entre la rue Royale et la rue de Rivoli, ou encore sur l'Avenue Matignon, entre le rond-point des Champs-Élysées-Marcel-Dassault et la rue de Penthièvre.

Puis, elle le sera entre 13h et 20h, dans les secteurs du Quai d’Issy-les-Moulineaux et du Quai André-Citroën. Enfin, il ne sera pas possible de circuler entre dimanche, à minuit, et lundi à 6h, sur l'Avenue Winston-Churchill, ou encore, Cours la Reine, entre l’avenue Winston-Churchill et la place de la Concorde. Là encore, il est conseillé de se rendre sur le site internet de la Mairie de Paris, pour retrouver la liste complète des secteurs concernés.

Les points de «cisaillement»

Tout au long de la course, le parcours est protégé par des barrières et les piétons ne peuvent le franchir qu’à des endroits très précis, appelés points de «cisaillement». Ces derniers se situent à plusieurs endroits : 3 points de cisaillement sur Madeleine et rue Royale ; 5 points de cisaillement sur le boulevard Malesherbes ; 5 points de cisaillement sur le boulevard des Batignolles ; 18 points de cisaillement sur la boucle Montmartre.

Stations de métros fermées

Aussi, plusieurs stations de métro seront fermées dimanche. Seront concernées : Tuileries, Concorde, Clémenceau, Franklin Roosevelt, George V, Charles de Gaulle-Étoile, Madeleine, et ce, toute la journée. Mais aussi : Villiers, Rome, Place de Clichy, Blanche et le funiculaire de Montmartre, dès 13 h.

Enfin, un périmètre «SILT» (Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme) sera organisé par la préfecture de Police. Il concernera la partie finale de l’étape et s’activera à partir de 7h sur les Champs-Élysées, puis à 9h sur le périmètre Madeleine.

Pour accéder au périmètre, les piétons seront soumis à une fouille. Les cyclistes, eux, ne seront pas autorisés dans ce périmètre.

Trois rues de Montmartre (18e) sont également interdites à la circulation piétonne pendant la course : les rues Norvins, Puget et Coustou. Le passage Lamarck est également concerné : aucun véhicule (motorisé ou vélo) n’a le droit d’y être présent.