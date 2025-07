«Il aurait orchestré à distance des abus sexuels» : un ex-agent de la DGSE soupçonné d'avoir commandité des viols d'enfants pour assouvir ses pulsions

Un ex-agent de la Direction générale de la Sécurité extérieure (DGSE) a été mis en examen et écroué vendredi 25 juillet dernier à Strasbourg, soupçonné d'avoir commandité des viols d'enfants en Afrique.

Un ancien agent de la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) a été mis en examen et placé en détention provisoire à Strasbourg vendredi 25 juillet, dans une enquête pour traite d’êtres humains aggravée, viols et agressions sexuelles sur mineurs, ainsi que pour captation, importation et diffusion d’images à caractère pornographique mettant en scène un mineur via un réseau électronique. C'est ce qu'a appris samedi l'AFP de source proche du dossier et auprès du parquet de Strasbourg, confirmant une information du Parisien.



Des abus sexuels sur de jeunes enfants

Âgé de 58 ans, cet homme, désormais retraité de l’armée, a été interpellé à Strasbourg lundi 21 juillet par les enquêteurs de l’Office mineurs (Ofmin), à la suite d’un signalement transmis par le National Center for Missing and Exploited Children, une fondation américaine spécialisée dans la lutte contre l’exploitation sexuelle des mineurs. Selon Le Parisien, information confirmée auprès du parquet de Strasbourg, les chefs d’inculpation portent principalement sur la traite d’êtres humains aggravée, les viols et agressions sexuelles sur mineurs, la captation, l’importation et la diffusion d’images pédopornographiques via Internet.



L’homme est soupçonné d’avoir orchestré à distance des abus sexuels sur de jeunes enfants au Kenya, un pays où il se rendait régulièrement dans le cadre de missions professionnelles. Il aurait financé et commandité des viols, filmés pour sa consommation personnelle, en visionnant ensuite ces scènes sordides pour satisfaire ses pulsions criminelles.

Des actes sévèrement punis par la loi

Sur le plan pénal, les peines encourues pour les infractions de traite aggravée, viols sur mineurs et diffusion d’images pédopornographiques sont très sévères, pouvant aller jusqu’à la réclusion criminelle à perpétuité. Le suspect, ancien cadre de la DGSE, pourrait faire l’objet d’une enquête approfondie sur ses déplacements professionnels à l’étranger, ses contacts, ainsi que son accès aux ressources logistiques permettant de financer et diriger les abus.

D'autres affaires relatives au «live-streaming», une pratique qui consiste en l'exploitation sexuelle d'un enfant, lequel subit des abus sexuels commandés à distance par des ressortissants occidentaux, ont été mises au jour ces dernières années.