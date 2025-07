Immigration : de nouvelles manifestations organisées dimanche dans la ville anglaise d'Epping

Après des tensions constatées dans la ville d’Epping, au nord-est de Londres, la semaine dernière, plusieurs centaines de manifestants anti-migrants et de contre-manifestants se sont rassemblés dimanche dans la même commune sous haute surveillance policière.

Les forces de l'ordre avaient déployé un important dispositif dans la crainte de nouveaux débordements dans cette ville située au nord-est de Londres, alors que des associations antiracistes et d'aide aux réfugiés d'un côté, et des habitants opposés à l'hébergement de demandeurs d'asile dans cet hôtel de l'autre, avaient appelé à des rassemblements concomitants.

Les deux groupes avaient été autorisés à manifester à de strictes conditions et des barrières avaient été installées pour les tenir à l'écart l'un de l'autre. Trois personnes ont été arrêtées, a indiqué la police locale dans un communiqué, jugeant toutefois que les rassemblements avaient été «pacifiques».

Dans le groupe le plus nombreux, des participants brandissaient des pancartes sur lesquelles était écrit «L'extrême droite n'est pas la bienvenue à Epping» et répétaient les slogans «Les réfugiés sont les bienvenus ici».

BREAKING: anti-racists have outnumbered the far right in #epping today. Everywhere they march we will oppose them #standuptoracism pic.twitter.com/jKdpnAd9tF

A l'inverse, pour Cathy, une manifestante qui ne souhaite pas donner son nom de famille, les demandeurs d'asile «sont une menace». Le gouvernement «ne sait pas qui ils sont», affirme-t-elle.

According to the mainstream media, this is what far right Nazi racists look like.

These insults do not work any longer. The people of Epping are protesting for a safer country, they cannot be silenced.

The English have had enough crap. No more. pic.twitter.com/QDSvQLFpeN

— Nick Buckley MBE (@NickBuckleyMBE) July 20, 2025