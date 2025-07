Une moyenne de 118 euros par mois en 2025 : la taxe foncière pèse lourdement sur le revenu des propriétaires dans ces 32 villes, selon une étude

Selon une étude réalisée par le comparateur de crédit Meilleurtaux et publiée ce jeudi, le prix mensuel moyen de la taxe foncière en France est de 118 euros par mois, avec des variations notables en fonction des villes.

C’est un rendez-vous annuel qui risque de faire mal au portefeuille des propriétaires. Comme chaque année, des millions de propriétaires devront payer la taxe foncière, qui devrait encore être salée selon les données d’une étude réalisée par Meilleurtaux.

D’après les chiffres fournis par le comparateur de crédit en ligne, le prix mensuel de la taxe foncière en France s’élève en moyenne à 118 euros pour un logement de 70m2, contre 113 euros en 2023, soit une hausse d’environ 5% pour 2024.

Certaines villes comme Mulhouse ou Limoges sont plutôt épargnées, avec des mensualités de taxe foncière inférieures à 100 euros, tandis que Nîmes accuse le coup avec une mensualité de 150 euros, la plus importante recensée par Meilleurtaux.

© Meilleurstaux

«Dans un contexte de baisse des prix de l’immobilier et des taux de crédit (3,25% en moyenne actuellement contre 3,75% il y a un an), la hausse continue des taxes foncières ne fait qu’augmenter leur poids dans le budget total des propriétaires par rapport aux mensualités de crédit !», a analysé Aga Bojarska-Serres. Ce poids financier peut parfois représenter jusqu’à 2 mois de crédit à payer chaque année.

Des différences majeures entre les grandes villes

Le classement publié par le comparateur de crédit montre à quel point il existe des disparités en France concernant les mensualités de crédit payées au titre de la taxe foncière.

«Les villes pour lesquels le poids de la taxe foncière est le plus important par rapport aux mensualités du prêt sont Saint Etienne, Nîmes, Le Havre et Perpignan», a indiqué Aga Bojarska-Serres, précisant que le poids de la taxe foncière peut représenter plus de 2 mensualités de prêt, voire 3 pour Saint-Étienne.

A contrario, d’autres villes comme Nice, Lyon, Aix-en-Provence ou encore Paris figurent au bas de ce même classement pour une raison simple : le prix de l’immobilier y est tellement important que le poids de la mensualité de la taxe foncière est plutôt faible.

«Le poids de cette taxe foncière est un élément clé qu’il faut absolument intégrer dans son budget d’achat, notamment pour les primo-accédants qui ne la payaient pas en tant que locataires. C’est un saut de charge loin d’être négligeable», a conseillé la spécialiste de Meilleurtaux.