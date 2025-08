Insécurité : «C’était nécessaire, il y a des endroits difficiles ici», dans les Yvelines le couvre-feu pour les mineurs s’instaure

Face à l'incivisme des mineurs, plusieurs villes de France ont opté pour un couvre-feu. C'est le cas de la municipalité de Triel-sur-Seine dans les Yvelines qui a mis en place le procédé de 23h à 5 h du matin, jusqu’au mois de novembre.

Un dispositif choc, qui nécessite la mise en place d’un certain nombre de moyens. A l’instar de Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), la ville de Triel-sur-Seine a instauré un couvre-feu pour les moins de 18 ans. Les mineurs non accompagnés n’ont en effet plus le droit de circuler et de se trouver dans les rues de la commune de 23h à 5h du matin.

«C’était nécessaire, il y a des endroits difficiles ici», a confié à CNEWS une habitante de la ville.

Pour appliquer la mesure adoptée jusqu'à novembre prochain, les agents de la police municipale, accompagnés d’un médiateur, effectuent des rondes la nuit. Mais si l’efficacité du couvre-feu reste encore difficile à mesurer, le maire de Triel-sur-Seine, Cédric Aoun, a affirmé qu’une accalmie avait été constaté dans la ville, trois semaines après la mise en place du dispositif.

Des couvre-feux au niveau national ?

Ces couvre-feux appliqués localement pourraient s'étendre au niveau national, d’après les récents propos de Gérald Darmanin.

«J’ai adressé aux procureurs de la République des instructions pour lutter contre le port et la détention d’armes par les mineurs et pour mettre en place le couvre-feu dès la sortie des cours», avait indiqué le ministre de la Justice, le 9 juillet dernier.