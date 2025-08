Dijon : un homme soupçonné d'avoir alcoolisé sa femme pour la livrer à des inconnus dans une soirée libertine

Un homme a été arrêté et placé en garde à vue à Dijon ce samedi pour être soupçonné d'avoir violé et fait ingérer à son épouse des substances entraînant des viols par plusieurs autres personnes sur cette dernière, a indiqué le parquet à CNEWS. Il a été mis en examen dans la soirée.

Des faits gravissimes. Un homme a été interpellé et placé en garde à vue dans la nuit de jeudi à vendredi à Dijon (Côte-d'Or), soupçonné d'avoir drogué son épouse avant qu'elle soit violée, dans le cadre d'une soirée libertine.

Selon les informations transmises par le parquet à CNEWS, les faits se seraient produits dans la même soirée. L'alerte a été donnée à la police par un participant, qui aurait eu une relation intime avec la victime.

«Un témoin expliquait qu’il sortait d’un rendez-vous libertin à Dijon, au cours duquel une femme lui avait pratiqué une fellation. Il émettait des doutes quant à son consentement et son discernement», a expliqué le parquet.

La victime, âgée de 44 ans et de 18 ans la cadette du principal suspect, son mari, a déposé plainte a son encontre et a expliqué à la police avoir consommé de l'alcool et «ne plus se souvenir de la nuit».

Le mari déféré

Toujours selon le parquet, le mari a estimé que «ces relations libertines étaient librement consenties par son épouse».

Une information judiciaire a été ouverte à son encontre pour des faits de viols, avec cette circonstance d’administration à la victime, à son insu, de substance afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes, viols commis par plusieurs personnes, en qualité d’auteur ou de complices, et par le conjoint de la victime et d’administration à la victime, à son insu, d’une substance de nature à altérer le contrôle de ses actes ou son discernement, afin de commettre sur elle des viols ou des agressions sexuelles.

Ces faits étant passibles de 20 années de réclusion criminelle, a rappelé le parquet, qui va solliciter «le placement en détention provisoire du mari afin d’empêcher une pression sur la victime, les témoins ainsi que leur famille», pour les besoins de l'enquête. Il a, pour l'heure, été mis en examen.