Marseille : pourquoi cette plage a-t-elle été interdite à la baignade une partie du week-end ?

Ce vendredi et samedi 2 août, la plage de la Pointe rouge, au sud de Marseille (Bouches-du-Rhône) a été interdite à la baignade en raison de la présence d’un poisson particulièrement venimeux.

Le drapeau rouge a été hissé un long moment au-dessus de cette plage de la cité phocéenne. Du vendredi 1er au samedi 2 août, la baignade a été interdite sur la plage de la Point rouge, situé au sud de Marseille (Bouches-du-Rhône).

Une décision qui fait suite à la présence, près du bord, d’une raie pastenague, une espèce aquatique dangereuse et venimeuse. Celle-ci possède en effet un dard, armé de crochets, lui permettant d’injecter un venin.

La mer est vivante. Une raie pastenague a fait un détour par la #plage de la Pointe Rouge : baignade suspendue le temps qu’elle reparte.

🦈Sécurité pour toutes et tous, et respect du vivant 💚#RaiePastenague#BiodiversitéMarine



A lire, via @frequencesud➡️https://t.co/JFJq3qdmNKpic.twitter.com/b8tBiAOiIE

— Hervé Menchon (@Menchon_Herve) August 1, 2025