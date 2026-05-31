Cinq plages, deux maisons... Une île en Bretagne est à vendre pour 2.5 millions d'euros

Dans le Morbihan, la petite île de Riec'h est mise en vente. Avec cinq plages et deux maisons, ce bout de terre de six hectares est proposé à 2.5 millions d'euros.

Une vente hors du commun. En Bretagne, située tout près de l'île de Cado dans la ria d'Etel, l'île de Riec'h est mise en vente pour 2.5 millions d'euros. Celle qui est la plus grande de sa rivière possède «cinq plages aux caractères distincts, entre criques confidentielles, longues étendues de sable et anses abritées», comme le rapporte l'agence immobilière de luxe Kretz.

«Un territoire rare et préservé où la nature règne en majesté», ajoute l'agence immobilière. Une maison de 140 m2 et une maison de gardien érigée sur trois niveaux sont présentes sur le bout de terre.

L'île est accessible facilement depuis le rivage en bateau depuis Belz, ou du port d'Etel à 15 minutes de navigation. Inhabitée, elle était autrefois la demeure du gardien des parcs ostréicoles et de sa famille.

Néanmoins, le bien affiche un «G» sur son diagnostic énergétique, soit la pire note. L'agence précise aussi que l'île est à deux heures trente de Paris depuis la gare d'Auray.

En 2023, une autre île de la rivière avait été mise en vente, celle-ci de 3.64 hectares a été proposée pour 2.8 millions d'euros. Le bien n'a toujours pas trouvé preneur.