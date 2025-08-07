Toute l’actu en direct 24h/24
Paris : le siège de la compagnie israélienne El Al visé par des tags pro-palestiniens

La ministre israélienne des Transports, Miri Regev, a dénoncé cet acte de vandalisme. [©JeremyBenhaim / X]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Les bureaux parisiens de la compagnie aérienne israélienne El Al ont été vandalisés dans la nuit du 6 au 7 août. La façade du bâtiment a été recouverte de peinture rouge, ainsi que d’inscriptions et slogans en faveur de la Palestine. 

Un acte intolérable. Dans la nuit du 6 au 7 août, les bureaux parisiens de la compagnie aérienne israélienne El Al ont été vandalisés. En effet, les locaux situés dans le 3e arrondissement ont été recouverts de peinture rouge, ainsi que d’inscription en faveur de la Palestine, mais aussi de tags accusant l’entreprise de «compagnie génocidaire». 

Cet acte de vandalisme a suscité de nombreuses réactions, à commencer par la compagnie, qui a pris la décision de suspendre la présence de ses membres dans la capitale. Celle-ci a vivement condamné ce «grave incident», affirmant collaborer étroitement avec les autorités françaises et israéliennes. 

«Demain, ce sera Air France»

La ministre israélienne des Transports, Miri Regev, a dénoncé cet acte. «Aujourd’hui c’est El Al, demain ce sera Air France», a-t-elle écrit sur X, appelant les Français à «se réveiller». «Lors que le président français Emmanuel Macron annonce des cadeaux au Hamas, voici le résultat», a-t-elle ajouté.

Sur le même sujet Plateaux-repas servis avec l'inscription «Free Palestine» sur un vol Iberia : «L'Espagne est le pays où les actes antisémites ont le plus augmenté», dénonce Julien Dray Lire

Une déclaration qui fait suite à l’annonce d’Emmanuel Macron, le 24 juillet dernier, de reconnaître, en septembre prochain, l’Etat de Palestine. Une prise de parole suivie par plusieurs pays, comme le Canada, le Portugal ou encore le Royaume-Uni.

