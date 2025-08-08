Départs et retours de congés : Bison Futé voit rouge ce week-end sur les routes de France

Après le terrible week-end du chassé-croisé des juilletistes et des aoutiens, les routes de France vont de nouveau être prises d’assaut dès ce vendredi. Attention, Bison Futé voit rouge dans le sens des départs et des retours samedi.

Vous ne serez pas seuls sur la route des vacances. Bison Futé prévoit à nouveau un week-end chargé dans l'Hexagone. Après le terrible chassé-croisé des Grandes vacances la semaine dernière, la circulation sera tout de même légèrement moins dense.

Vendredi 8 août

© Bison Futé

Il y aura déjà du monde sur la route ce vendredi. Bison Futé prévoit une circulation dense avec vigilance orange dès le début de la journée dans le quart nord-ouest du pays et notamment en Ile-de-France où la circulation sera même difficile au cours de l’après-midi. Il est d’ailleurs conseillé de quitter la région avant 9h ou après 20h pour éviter l’affluence.

Parmi les autres axes routiers à éviter vendredi dans le sens des départs, l’A1 entre Paris et Lille, l’A11 entre Chartres et Angers, l’A10 entre Paris et Blois, l’A7 entre Lyon et Orange, l’A71 entre Orléans et Bourges et enfin la RN165 entre Nantes et Quimper.

Dans le sens des retours, Bison Futé prévoit une circulation difficile dans le quart sud-est du territoire et plus particulièrement sur l’A9 entre l’Espagne et Montpellier et entre Montpellier et Orange, sur l’A8 entre l’Italie et Luc, sur l’A7 entre Marseille et Orange et entre Orange et Lyon. Il y aura également des embouteillages au niveau du tunnel du Mont-Blanc.

Samedi 9 août

© Bison Futé

Ce samedi 9 août sera la journée la plus difficile pour ceux qui prennent la route. En effet, l’ensemble du territoire sera soumis à une vigilance rouge ou orange, que cela soit dans le sens des départs ou celui des retours.

Dans le sens des départs, Bison Futé invite à quitter ou traverser l’Ile-de-France avant 5h ou après 15h. Parmi les autres axes routiers à éviter : l’autoroute A13, entre Paris et Rouen et entre Rouen et Caen, la route nationale RN165, entre Nantes et Quimper, l’A10, entre Paris et Poitiers et entre Poitiers et Bordeaux.

Mais aussi l’A63, entre Bordeaux et Bayonne, l’A7, entre Lyon et Orange et entre Orange et Marseille, l’A75, entre Clermont-Ferrand et Béziers, ainsi que le tunnel du Mont-Blanc.

Dans le sens des retours, Bison Futé estime qu’il faut éviter les axes routiers suivants : l’autoroute A10, entre Bordeaux et Poitiers, l’A20, entre Brive-la-Gaillarde et Limoges, l’A11, entre Nantes et Angers, entre Angers et le Mans et entre le Mans et Paris.

Sont également concernés l’A7, entre Marseille et Orange et entre Orange et Lyon, l’A71 entre Clermont-Ferrand et Orléans.

Dimanche 10 août

© Bison Futé

La journée sera moins chargée ce dimanche 10 août, Bison Futé prévoit tout de même une circulation difficile sur certains axes dans le sens des départs. Tout comme l’A10 entre Tours et Poitiers et entre Poitiers et Bordeaux, l’A7 entre Lyon et Orange et l’A62 entre Bordeaux et Toulouse.

Dans le sens des retours, le sud-est sera particulièrement touché par les embouteillages. Les axes routiers de l’A9 entre l’Espagne et Narbonne et entre Montpellier, et entre Montpellier et Orange, l’A8 entre l’Italie et le Luc, l’A7 entre Orange et Lyon, l’A75 entre Béziers et Clermont-Ferrand seront très empruntées.