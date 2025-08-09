Toute l’actu en direct 24h/24
«Des courants particulièrement forts» : les autorités alertent contre le risque de baïnes sur la côte Atlantique ce week-end

Ces «courants marins», jugés «dangereux», «seront particulièrement forts et pourraient facilement vous entraîner vers le large» ce week-end. [Christophe ARCHAMBAULT / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Les préfectures des Landes, de la Gironde, des Pyrénées-Atlantiques et de la Charente-Maritime ont mis en garde les baigneurs d’un «risque maximal» de «courants de baïnes», à savoir des courants forts qui attirent vers le large, sur la côte Atlantique de l’Hexagone ce samedi et ce dimanche.

Une alerte concernant la baignade sur le littoral du sud-ouest de la France. Ce vendredi, les préfectures Pyrénées-Atlantiques, des Landes, de la Gironde et de la Charente-Maritime ont alerté les baigneurs d’un «risque maximal» de «courants de baïnes» sur la côte Atlantique de l’Hexagone ce week-end.

Ces «courants marins», jugés par les différentes préfectures comme «dangereux», «seront particulièrement forts et pourraient facilement vous entraîner vers le large», selon les communiqués.

Les préfectures ont ainsi recommandé par sécurité de se «baigner entre les drapeaux des postes surveillés» au sein des quatre départements concernés par la présence de baïnes ce samedi et ce dimanche.

Les baïnes, qui ont pour définition «petite bassine» en gascon, se forment entre la plage et un banc de sable. Leurs courants de forte intensité a pour effet d’entraîner rapidement les baigneurs vers le large. Selon la préfecture maritime relayée par TF1, 14 baigneurs ont perdu la vie dans des baïnes sur le littoral atlantique en 2023.

Le comportement à adopter si vous êtes pris dans une baïne est simplement de ne pas lutter contre le courant et d’attendre d’arriver au large pour en sortir. Une fois cela fait, il est recommandé de se «signaler par des mouvements de bras».

Sur le même sujet Alerte aux baïnes : quel est ce phénomène dangereux qui touche les plages de Gironde ce lundi ? Lire

Les quatre préfectures concernées par cette alerte aux baïnes ce week-end ont aussi préconisé aux témoins d’une noyade de prévenir le poste de secours le plus proche ou de contacter le 112 ainsi que le 18.

