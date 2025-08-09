«Un million de livres, mon pote !» : un père en rémission d'un cancer annonce à son fils qu'ils ont gagné à la loterie

Un père célibataire en rémission d'un cancer, issu de la petite ville d'Attleborough (Angleterre), a publié une vidéo émouvante sur les réseaux sociaux dans laquelle il annonce à son fils qu'il a gagné un million de livres sterling à la loterie.

Une histoire qui a ému la toile. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux et partagée par plusieurs médias britanniques, Paul Harvey, un père célibataire, annonce, non sans émotion, à son fils qu'il a remporté un million de livres (1.154.500 euros) à la loterie. «Combien de millionnaires connais-tu?», lui a-t-il demandé : «zéro, je n'ai pas d'argent», lui a rétorqué son fils. «Maintenant, tu en as».

EuroMillions winner tells his son he's a millionaire pic.twitter.com/bauY0IoZbu — The Sun (@TheSun) August 7, 2025

Sous le choc, le jeune homme met quelques minutes avant de réaliser et finit par tomber dans les bras de son père, en plein milieu de leur petite cuisine à Attleborough, Angleterre.

Une lutte de deux ans contre le cancer

«Sur ma vie, un million de livres, mon pote !», s'est écrié ce Britannique de 51 ans. Une émotion à la hauteur de la douleur de ces dernières années.

«La vie n’a pas toujours été facile, mais les enfants représentent tout pour moi et ils passent toujours en premier», a déclaré Paul Harvey à la BBC. Après deux années de traitement pour vaincre un cancer de l'intestin, le quinquagénaire est aujourd'hui en rémission.

Désormais, Paul Harvey démarre une nouvelle vie et compte bien profiter au maximum de cette fortune. Il souhaite à présent faire plaisir à ses enfants et se créer de nouveaux souvenirs. «Nous ne sommes jamais allés ensemble à l’étranger, c'est pourquoi j’aimerais les emmener tous les deux en Grèce. Mais d’abord, nous devons obtenir nos passeports !», commente-t-il à la BBC. Paul Harvey prévoit également d'acheter une Fiat 500 à sa fille, qui apprend actuellement à conduire.

«Je pensais que c'était une arnaque»

Et pourtant, cette nouvelle fortune a bien failli ne jamais arriver sur son compte en banque. Paul Harvey n'a réalisé qu'il avait gagné qu'une semaine après avoir joué, le 4 juillet dernier, grâce à un e-mail de la Loterie nationale l'invitant à vérifier son compte.

«Je pensais que c'était une arnaque, raconte l'heureux gagnant. J'ai relu l'e-mail, puis j'ai cherché sur Google 'National Lottery Line', et j'ai vu que le numéro de téléphone correspondait. C'est là que je me suis laissé emporter par une excitation immense».

«Ce gain ouvre tellement de possibilités, mais je veux prendre mon temps pour bien faire les choses. Ça ne semble pas réel !», a-t-il conclu à la BBC.