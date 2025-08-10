Gard : l'incendie déclaré dans une usine de chlore classée Seveso est désormais «fixé»

Un important dégagement de fumée a été observé dimanche matin, vers 9h30, dans une usine de fabrication de produits chlorés classée Seveso à Lédenon, dans le Gard. Mais selon la préfecture du département, l'incendie est désormais «fixé». En revanche, certains habitants sont toujours appelés à se confiner.

Panique dans une usine classée Seveso ce dimanche. Une entreprise de fabrication de produits chlorés située à Lénedon (Gard) a en effet été victime d'un incendie dans la matinée, provoquant le confinement d'une partie de la population aux alentours, a annoncé la préfecture du département dans les minutes qui ont suivi.

Selon cette même source, l'incendie est dorénavant «fixé». «La phase d'extinction est désormais en cours» et aucune victime n'est à déplorer, a-t-elle ajouté, précisant néanmoins que la population située dans un périmètre de 825 mètres autour du site était toujours appelée à se confiner.

Un «dégagement de fumée» avait été constaté depuis 9h30 dans l'usine Hydrapro, spécialisée dans la fabrication de galets chlorés pour l'entretien de piscines, d'après la préfecture.

Le plan particulier d'intervention de l'établissement déclenché

«Les vents étant orientés au Nord, des perceptions olfactives de chlore peuvent être ressenties» dans une dizaine de communes au sud de Lédenon, a-t-elle précisé, avant de préconiser aux habitants concernés de se confiner et de fermer fenêtres et portes.

Les équipes de pompiers du Gard ont été déployées sur le site. Le plan particulier d'intervention (PPI) de l'établissement a été déclenché et le sous-préfet de l'arrondissement de Nîmes a activé le centre opérationnel départemental.

Le site de l'usine avait déjà été touché par deux incendies en juillet 2023. Le site Hydrapro est classé Seveso seuil haut, conformément au traitement de produits dangereux pour l'environnement.