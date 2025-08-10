Météo : quel temps fera-t-il cette semaine ?

Après un mois de juillet presque maussade, avec pas mal de pluie notamment dans la partie nord du pays, ce début de mois d'août est marqué par le retour d'une vague de chaleur. Il va faire très chaud presque partout en France cette semaine.

Le soleil risque de faire des ravages. C'est l'été, il fait beau et chaud, pour le plus grand bonheur des vacanciers. Mais attention, car le mercure risque de dépasser les 35 degrés par endroit cette semaine. La vigilance sera primordiale pour profiter de ses vacances de manière optimale. Pour ceux qui travaillent, il faudra s'armer de courage.

Une vague de canicule traverse le pays depuis samedi, et elle va se poursuivre durant une bonne partie de la semaine. Une semaine où les orages pourraient s'inviter.

Un début de semaine caniculaire

Dans la lignée d'un dimanche extrêmement chaud, les journées de lundi et mardi risquent d'être irrespirables, à en croire les prévisions de Météo-France. Lundi à 8h, les températures seront déjà largement supérieures à 20 °C, avec la minimale de 23 °C pour Cherbourg. Il fera déjà 34 à Toulouse.

Dans l'après-midi, cela ne va pas s'arranger. S'il ne fera «que» 25 °C à Cherbourg, 32 sont attendus à Paris, 36 à Lyon et La Rochelle, et jusqu'à 41 du côté de Toulouse. Le soleil, quant à lui, brillera absolument partout. Seuls les Bretons pourraient voir un peu de nuages.

©Météo-France

Il fera un petit peu moins chaud mardi, où le mercure passera sous les 30 °C à divers endroits du territoire, avec des disparités plus importantes. Mais attention, les températures approcheront encore les 40 °C par endroit.

On attend 21 pour la minimale à Brest, 35 à Paris, et jusqu'à 38 à Lyon et Montélimar.

Le soleil brillera encore sur la totalité du territoire, avec un ciel qui pourrait se voiler dans le sud-ouest. Des orages pourraient se former dans la région de Gap.

Des orages attendus en milieu de semaine

Comme souvent après une vague de chaleur, le temps sera orageux mercredi et jeudi. Un voile nuageux se formera sur la totalité du territoire mercredi matin, avec même des gouttes de pluie sur la pointe bretonne.

Dans l'après-midi, Météo-France annonce que des orages risquent d'éclater dans les terres, dans les Alpes et dans les Pyrénées. L'axe Alençon-Perpignan sera notamment touché, tout comme la région de Gap.

Les températures resteront très chaudes par endroit, avec 31 °C à Lille, 33 du côté de Strasbourg et encore 39 à Lyon.

La journée de jeudi sera la plus orageuse. Dans l'après-midi, le ciel devrait gronder presque partout, excepté dans l'ouest et sur la côte sud. Les températures seront, elles aussi, en baisse. Elles resteront tout de même chaudes avec 32 à Paris et 31 à Marseille.

©Météo-France

Le soleil de retour en fin de semaine

À partir de vendredi, le soleil sera de retour partout, avec des températures toujours très élevées, qui dépasseront par endroit les 30 °C dès la matinée.

Dans l'après-midi, il fera jusqu'à 34 à Lyon et Montélimar. Quelques orages pourraient éclater dans la région Grand-Est.

Samedi, un grand soleil brillera sur toute la France avec des températures qui iront de 21 °C pour Cherbourg à 36 pour Toulouse. Avec des pointes supérieurs à 30 °C presque partout ailleurs.

Bis répétita pour dimanche, où la maximale est attendue du côté de Montélimar (34 °C). Si vous avez prévu de partir pour le week-end du 15 août, vous devriez donc profiter d'un temps agréable (quoiqu'un peu chaud) où que vous alliez.