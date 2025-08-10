Toute l’actu en direct 24h/24
Canicule : voici les 45 départements placés en vigilance orange ce lundi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Météo-France a placé 45 départements du sud du pays en vigilance orange canicule pour la journée de ce lundi 11 août.

Les fortes chaleurs se poursuivent. Météo-France a placé 45 départements en vigilance orange canicule pour la journée de ce lundi 11 août.

©Météo-France

Sont concernés l’Ain, l’Allier, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l’Ardèche, l’Ariège, l’Aude, l’Aveyron, les Bouches-du-Rhône, le Cantal, la Charente, la Charente-Maritime, la Corrèze, la Haute-Corse et la Creuse.

Mais aussi la Dordogne, la Drôme, le Gard, la Haute-Garonne, le Gers, la Gironde, l’Hérault, l’Isère, le Jura, les Landes, la Loire, la Haute-Loire, le Lot, le Lot-et-Garonne, la Lozère, le Puy-de-Dôme et les Pyrénées-Atlantiques.

Enfin, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Rhône, la Saône-et-Loire, la Savoie, la Haute-Savoie, les Deux-Sèvres, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Var, le Vaucluse, la Vienne et la Haute-Vienne sont également concernés.

En parallèle, 16 départements ont été placés en vigilance jaune canicule et quatre autres en vigilance jaune orages, pour la journée de ce lundi. 

MétéoMétéo-Francevigilance météoCanicule

