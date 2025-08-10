Municipales 2026 : une étude souligne un nombre record de démissions de maires depuis 2020

À quelques mois des élections municipales 2026, l’Observatoire de la démocratie de proximité de l’AMF (Association des maires de France) et du CEVIPOF (Centre de recherches politiques de Sciences Po) a mis en avant un nombre record de démissions de maires depuis 2020.

Un mandat de plus en plus complexe. Alors que les municipales de 2026 approchent à grands pas, le nombre de maires ayant démissionné depuis le début de leur mandat en 2020 a explosé, selon l’Observatoire de la démocratie de proximité.

En effet, depuis juillet 2020, ce sont 3.000 maires qui ont démissionné, dont 2.189 de façon volontaire, soit 6% de l’ensemble des maires élus. Le pic de démissions enregistré l’a été en 2023, c’est-à-dire à mi-mandat.

Les communes de petite taille (moins de 1.000 habitants) restent les plus touchées par le phénomène, mais l’étude met en avant que les communes de moyenne envergure (1.000 à 3.5000 habitants) ont connu une augmentation des démissions de leurs maires, qui ont représenté 25% de celles enregistrées.

Les jeunes maires déçus

Par ailleurs, l’Observatoire de la démocratie de proximité a noté que les démissions touchaient majoritairement les jeunes maires. En effet, en 2020, 40% des maires élus occupaient ce poste pour la première fois et ces derniers représentent 53% des démissions.

Martial Foucault, professeur des universités à Sciences Po et chercheur au CEVIPOF, à la tête de cette étude pour l’AMF a mis en avant trois causes de démission dominantes : la difficulté à mener la mission (30,9%), les passations de pouvoir anticipées et organisées dès le début de la mandature (13,7 % des cas), les questions de santé physique (13,1 % des cas) et de santé mentale (5,1 % des cas).

Par ailleurs, malgré la multiplication des cas de violence physique ou symbolique à l’encontre des maires, ce paramètre ne semble pas être déterminant dans le déclenchement d’une démission. Toutefois, l’étude note une quarantaine de cas où les maires ont démissionné à la suite de menaces ou d’intimidation.

Néanmoins, l’augmentation du nombre d’agressions violentes envers les maires risque de freiner les primo-candidats à ces élections locales. Dernière en date, le 7 août, le maire Villeneuve-de-Marc (Isère), Gilles Dussault, qui a été poignardé à trois reprises au niveau du thorax par un habitant de sa commune.