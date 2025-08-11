Gravelines : des pompiers agressés lors d’une intervention pour un feu sur un camp de migrants

Des véhicules de pompiers ont été pris pour cible alors qu'ils tentaient de maîtriser un départ de feu, dans la nuit de vendredi à samedi à Gravelines (Nord). Une plainte a été déposée et une enquête a été ouverte.

Des échauffourées ont éclaté dans la nuit de vendredi à samedi à Gravelines, entre des migrants, la police, des particuliers et des pompiers, visés par des jets de pierre. Une plainte a été déposée par le SDIS 59 le 9 août 2025 concernant des dégradations d’un de leurs véhicules de service, a indiqué le parquet de Dunkerque à CNEWS.

Un départ de feu dans un camp de migrants

Les faits se sont déroulés dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 août, aux alentours de 4h du matin. Plusieurs individus se sont livrés à des jets de pierre en direction des pompiers qui intervenaient en soutien des forces de l’ordre, pour contenir un départ de feu à la suite d’échauffourées à Gravelines (Nord), dans un camp de migrants situé dans le secteur de la route du Grand Colombier.

Selon le parquet de Dunkerque, il n'y a pas eu de blessures subies par les pompiers lors de cette intervention. Une enquête a néanmoins été ouverte et se poursuit actuellement.