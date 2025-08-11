Toute l’actu en direct 24h/24
Gravelines : des pompiers agressés lors d’une intervention pour un feu sur un camp de migrants

Une plainte a été déposée par le SDIS 59, le 9 août 2025. [PHILIPPE HUGUEN / AFP]
Par CNEWS
Publié le

Des véhicules de pompiers ont été pris pour cible alors qu'ils tentaient de maîtriser un départ de feu, dans la nuit de vendredi à samedi à Gravelines (Nord). Une plainte a été déposée et une enquête a été ouverte.

Des échauffourées ont éclaté dans la nuit de vendredi à samedi à Gravelines, entre des migrants, la police, des particuliers et des pompiers, visés par des jets de pierre. Une plainte a été déposée par le SDIS 59 le 9 août 2025 concernant des dégradations d’un de leurs véhicules de service, a indiqué le parquet de Dunkerque à CNEWS.

Un départ de feu dans un camp de migrants

Les faits se sont déroulés dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 août, aux alentours de 4h du matin. Plusieurs individus se sont livrés à des jets de pierre en direction des pompiers qui intervenaient en soutien des forces de l’ordre, pour contenir un départ de feu à la suite d’échauffourées à Gravelines (Nord), dans un camp de migrants situé dans le secteur de la route du Grand Colombier.

«Il y a des gens qui se sont invités en France et qui vont attaquer nos pompiers», déplore Marc Baudriller

Selon le parquet de Dunkerque, il n'y a pas eu de blessures subies par les pompiers lors de cette intervention. Une enquête a néanmoins été ouverte et se poursuit actuellement.

