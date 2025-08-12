Canicule : quand l'épisode de chaleur va-t-il prendre fin ?

Depuis vendredi 8 août, la France est exposée à une nouvelle vague de chaleur, la 51e depuis 1947. Et d'après les experts, cette période de canicule pourrait bien durer.

Jusqu'à quand va-t-on suffoquer? L'ensemble des départements français sont soumis à de fortes chaleurs, dépassant parfois les 40 °C depuis quelques jours. Et si l'on se fie aux prévisions, la baisse des températures n'est pas pour tout de suite.

Selon les prévisionnistes de Météo-France, toute la semaine, jusqu'au week-end du 16-17 août, sera marquée par les températures anormalement élevées. Ce phénomène caniculaire devrait perdurer, malgré le passage d'une perturbation orageuse, qui frappera d'abord dans le sud-ouest de la France avant de se diriger vers le sud-est.

Jeudi 14 août après-midi, les orages se concentreront sur le sud-est © Météo-France

Ces intempéries ne devraient donc pas permettre de faire baisser la température sur l'Hexagone, qui continuera d'afficher des valeurs extrêmes vendredi 15 août, avec 40 °C à Bordeaux, 38 °C à Montpellier, 37 °C à Toulouse ou encore 35 °C à Bourges et même 33 °C à Rouen.

Pour un vent de fraîcheur, il faudra encore attendre

Le week-end sera également globalement chaud, avec 33 °C attendus à Brest 34 °C à Rennes, 31 °C à Paris ou encore 34 °C à Nantes, le sud du pays continuant d'afficher les températures les plus fortes. L'ensemble du pays sera donc en proie aux chaleurs. Malgré une faible diminution dimanche 17 août, l'omniprésence du soleil dans le ciel de la Métropole ne permettra pas un retour aux normales de saison.

Dimanche 17 août, les températures seront majoritairement au-dessus de 30 °C © Météo-France

Selon les météorologues, une douce descente du mercure s'opérera tout au long de la semaine suivante. Mais mercredi 20 août, la vague de chaleur pourrait définitivement s'arrêter grâce à un passage pluvieux sur la majorité du territoire français.

A partir de mercredi 20 août, les températures baisseront drastiquement © Météo-France

Cette journée marquera, à quelques exceptions près, notamment dans le sud-est de la France, un retour à des valeurs conformes aux moyennes nationales, entre 22 et 30 °C, selon les régions concernées. Selon Météo-France, les pluies devraient permettre une baisse durable des températures, les journées suivantes restant stables autour des mêmes chiffres.