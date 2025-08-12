Hébergements d’urgence : 200 migrants sans abri qui dormaient devant l'Hôtel de Ville de Paris depuis une semaine évacués

Environ 200 migrants qui dormaient depuis une semaine devant le parvis de l’Hôtel de Ville de Paris ont été évacués ce mardi matin.

Faute de place dans les hébergements d’urgence, ils occupaient le parvis de l’Hôtel de Ville de Paris depuis une semaine. Ce mardi, près de 200 migrants, principalement des femmes avec de jeunes enfants, mais aussi quelques pères de famille, ont été évacués ce mardi.

Au moins trois cars étaient stationnés aux alentours de la mairie afin de transporter les familles qui le souhaitaient en région, à Marseille, Bourges et Besançon, où elles devaient être accueillies dans un sas d'accueil temporaire (SAS).

Un important dispositif policier

L’évacuation s’est déroulée dans le calme. Un important dispositif policier a été déployé pour réaliser cette évacuation. Pour accompagner ces familles, une trentaine de personnes du service assistance des sans-abri de la mairie de Paris et des membres de l'association France terre d'asile étaient mobilisées, épaulées par l’association Utopia 56.

Celle-ci a fait état de cas d’insolation parmi les familles, en raison de l’épisode de chaleur, provoquant des «vomissements chez les bébés» et «des difficultés respiratoires». Pointée du doigt, la Ville de Paris avait assuré à l’AFP avoir proposé «dès mercredi soir des propositions d’hébergement».