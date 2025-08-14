Canicule : perturbé en raison des fortes chaleurs, le trafic des trains Intercités reviendra «à la normale» à partir de lundi

SNCF Voyageurs a annoncé ce jeudi que le trafic des trains Intercités, perturbé par la canicule, reviendra «à la normale» ce lundi 18 août. Plusieurs lignes sont concernées.

Encore quelques jours de perturbations. Le trafic des trains Intercités, perturbé par les fortes chaleurs, reviendra «à la normale» à partir du lundi 18 août, a indiqué ce jeudi SNCF Voyageurs.

«L'offre de transport Intercités revient à la normale sur toutes les lignes» à partir de lundi, il n'y aura «plus de suppression» à prévoir, a ainsi précisé l'entreprise ferroviaire dans une note envoyée à l’AFP. Les lignes concernées sont celles de Bordeaux-Marseille, Paris-Limoges et Paris-Clermont Ferrand.

Depuis lundi, «trois allers-retours Bordeaux-Marseille, ainsi que deux allers-retours Paris-Clermont Ferrand» sont supprimés chaque jour à cause de l'épisode de canicule qui touche la France depuis vendredi.

La ligne Paris-Limoges-Toulouse est elle aussi affectée avec un à trois allers-retours supprimés par jour jusqu'à dimanche.

Des trains vieux de 50 ans

Ces lignes Intercités font rouler des trains Corail parfois vieux de 50 ans et dont la climatisation risque de tomber en panne.

Selon SNCF Voyageurs, «leur conception ancienne ne leur assure pas la même robustesse que celle des trains plus récents», notamment «dans certaines conditions météorologiques comme celles rencontrées actuellement».

Les Intercités Corail devraient progressivement être remplacés à partir de 2027 par les trains «Oxygène», produits par le constructeur espagnol CAF.

Ils devraient notamment offrir plus de confort, une meilleure accessibilité pour les personnes en situation de handicap et devraient également réduire d'un quart d'heure le trajet Paris-Clermont-Ferrand, par exemple.