Canicule : voici les 66 départements placés en vigilance orange ce samedi

Météo-France a placé 66 départements en vigilance orange canicule pour la journée du samedi 16 août. L'épisode de chaleur cède du terrain par le nord du pays.

La canicule est toujours là, mais elle régresse vers le sud. Plus aucun territoire n'est concerné par l'alerte maximale, en rouge, mais Météo-France a tout de même placé 66 départements en vigilance orange canicule pour la journée du samedi 16 août.

Cela concerne encore la majeure partie du pays, à l'exception d'une modeste partie nord. La région Ile-de-France sort de la vigilance orange à compter de ce vendredi, 6h. Le Loiret, l'Yonne, l'Aube et la Haute-Marne suivront le même chemin, mais à partir de 22h.

D'autres départements entrent en revanche en vigilance orange : le Finistère, le Morbihan, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, les Deux-Sèvres, la Vienne, l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher et les Pyrénées-Atlantiques.

©Météo-France

La canicule a commencé le 8 août dernier et a connu son pic entre lundi et mercredi, du Sud-Ouest au Centre-Est. Les températures ont un peu marqué le pas jeudi, après un passage orageux entre mercredi après-midi et la nuit de mercredi à jeudi.

La journée de vendredi est caractérisée par une accentuation de la chaleur par le Sud-Ouest mais, samedi, la canicule continuera de céder du terrain par le nord du territoire. L'épisode se maintiendra malgré tout, notamment dans le sud, avec des maximales pouvant atteindre jusqu'à 40 °C.