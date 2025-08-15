Toute l’actu en direct 24h/24
Canicule : 40 °C à Bordeaux, 38 °C à Biarritz et Toulouse, 36 °C à La Rochelle... Où va-t-il faire le plus chaud ce vendredi ?

Après l'épisode caniculaire qui a touché l'Hexagone cette semaine, les températures restent encore très élevées ce vendredi, notamment dans le centre et le sud du pays.

La chaleur sera conviée en ce week-end prolongé. Depuis plusieurs jours, un épisode de canicule intense frappe le pays, et plus particulièrement les régions du sud. 

Ce vendredi, la chaleur gagne du terrain : Météo-France a placé 70 départements en vigilance orange canicule et 14 départements en vigilance jaune canicule, pour la journée du 15 août. Voici les villes dans lesquelles il fera le plus chaud

La barre des 40 °C encore franchie 

La température maximale de 40 °C est attendue cet après-midi à Bordeaux (Nouvelle-Aquitaine). Il fera 38 °C à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), Toulouse (Haute-Garonne) et Montpellier (Hérault), ainsi que 37 °C à Montélimar (Drôme). 

La barre des 36 °C sera franchie à Tarbes (Hautes-Pyrénées), Perpignan (Pyrénées-Orientales), mais aussi à Limoges (Haute-Vienne) et La Rochelle (Charente-Maritime). 

L'atmosphère sera également suffocante un peu plus au nord, avec 35 °C mesurés à Lyon (Rhône) et Bourges (Cher). 

L'est de la France connaîtra aussi des températures élevées, comme à Belfort et Metz (Moselle) avec 33 °C attendus, ou encore à Auxerre (Yonne) avec 34 °C. L'ouest ne sera pas en reste, avec 33 °C prévus à Nantes (Loire-Atlantique) et à Tours (Indre-et-Loire). 

Ailleurs, il fera 31 °C à Paris et Marseille (Bouches-du-Rhône) ainsi que 32 °C à Nice (Alpes-Maritimes). 

Seuls les territoires côtiers du nord-ouest du pays verront le mercure afficher des valeurs en dessous des 30 °C : 29 °C à Brest (Finistère), Rouen (Seine-Maritime), et Amiens (Somme), 28 °C à Lille (Nord) et 23 °C à Cherbourg-Octeville (Manche). 

