Canicule : 40 °C à Bordeaux, 38 °C à Biarritz et Toulouse, 36 °C à La Rochelle... Où va-t-il faire le plus chaud ce vendredi ?

Après l'épisode caniculaire qui a touché l'Hexagone cette semaine, les températures restent encore très élevées ce vendredi, notamment dans le centre et le sud du pays.

La chaleur sera conviée en ce week-end prolongé. Depuis plusieurs jours, un épisode de canicule intense frappe le pays, et plus particulièrement les régions du sud.

Ce vendredi, la chaleur gagne du terrain : Météo-France a placé 70 départements en vigilance orange canicule et 14 départements en vigilance jaune canicule, pour la journée du 15 août. Voici les villes dans lesquelles il fera le plus chaud.

🟠🌡 Le week-end prolongé du 15 août reste placé sous le signe de la vague de chaleur.



La quasi totalité du pays est en #VigilanceOrange#Canicule demain vendredi.



Une baisse des températures s'amorce par le nord à partir de samedi.



Le point complet 👉 https://t.co/fWja4nqsj5pic.twitter.com/5WT9pSrfvA — Météo-France (@meteofrance) August 14, 2025

La barre des 40 °C encore franchie

La température maximale de 40 °C est attendue cet après-midi à Bordeaux (Nouvelle-Aquitaine). Il fera 38 °C à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), Toulouse (Haute-Garonne) et Montpellier (Hérault), ainsi que 37 °C à Montélimar (Drôme).

La barre des 36 °C sera franchie à Tarbes (Hautes-Pyrénées), Perpignan (Pyrénées-Orientales), mais aussi à Limoges (Haute-Vienne) et La Rochelle (Charente-Maritime).

L'atmosphère sera également suffocante un peu plus au nord, avec 35 °C mesurés à Lyon (Rhône) et Bourges (Cher).

L'est de la France connaîtra aussi des températures élevées, comme à Belfort et Metz (Moselle) avec 33 °C attendus, ou encore à Auxerre (Yonne) avec 34 °C. L'ouest ne sera pas en reste, avec 33 °C prévus à Nantes (Loire-Atlantique) et à Tours (Indre-et-Loire).

Ailleurs, il fera 31 °C à Paris et Marseille (Bouches-du-Rhône) ainsi que 32 °C à Nice (Alpes-Maritimes).

Seuls les territoires côtiers du nord-ouest du pays verront le mercure afficher des valeurs en dessous des 30 °C : 29 °C à Brest (Finistère), Rouen (Seine-Maritime), et Amiens (Somme), 28 °C à Lille (Nord) et 23 °C à Cherbourg-Octeville (Manche).