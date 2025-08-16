Face aux températures écrasantes, des jeux d’eau et des glaçons pour les animaux d’un zoo de Saint-Martin-la-Plaine

A l'Espace Zoologique de Saint-Martin-la-Plaine, les températures extrêmes dont souffrent les animaux sont combattues grâce à des jeux d'eaux et à des glaçons aromatisés qui leur sont donnés.

Les humains ne sont pas les seuls à souffrir de la chaleur. En pleine période caniculaire, le zoo de Saint-Martin-la-Plaine, situé entre Lyon et Saint-Etienne, a trouvé une astuce pour rafraichir ses animaux : leur distribuer des glaçons fruités.

«Ce sont des glaçons avec des fruits. Nous avons par exemple pastèque, kiwi ou encore poire», explique Florian Puloch, soigneur du parc, à CNEWS. Ours, gorilles ou encore félins les consomment sous le regard attentif des visiteurs. Pour éviter les problèmes de transit, les glaces sont toutefois à consommer avec modération, précisent les équipes du refuge.

«il faut que l'on pense aux installations futures»

En plus de ce repas adapté, les pensionnaires du zoo bénéficient de jeux d'eau pour permettre leur rafraichissement : «Là, les oiseaux disposent d'une pluie artificielle, qui permet notamment de les mouiller, de les rafraichir, car ils vont dessous et en plus cela créé une ambiance globale et fait baisser la température dans la volière. Cela rend plus supportable les chaleurs actuelles», explique Jean-Christophe Gérard, vétérinaire du parc.

Ce jeudi, il a fait plus de 36 °C à Lyon et ce vendredi, la température était de 35 °C.

Il reprend, en évoquant un réchauffement climatique de plus en plus problématique : «Quelques années en arrière, nous n'avions pas ces phénomènes qui duraient dans le temps. On voit que c'est de plus en plus long, il faut que l'on pense aux installations futures que l'on va créer, en privilégiant des structures qui protègent les animaux des coups de chaleur».