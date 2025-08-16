Le député LFI Sébastien Delogu au cœur d'une nouvelle polémique avec son tatouage pro-Palestine

Le nouveau tatouage du député de La France Insoumise (LFI) Sébastien Delogu, dévoilé jeudi 14 août sur les réseaux sociaux, a provoqué de vives réactions, certains l'accusant de nier l’existence d’Israël.

Le député de La France Insoumise (LFI) Sébastien Delogu a une nouvelle fois suscité la polémique après avoir affiché son nouveau tatouage sur Instagram le jeudi 14 août. Situé sur le mollet, celui-ci représente une carte noire aux frontières de la Palestine, sans aucune référence à l'État d'Israël, accompagné d'inscriptions en langue arabe.

«Le député Sébastien Delogu annonce sur Instagram s'être fait tatouer une carte de la Palestine sur la jambe. Une Palestine de la mer au Jourdain qui englobe Israël», a dénoncé le journaliste Frédéric Haziza sur le réseau social X, ajoutant qu'il faisait «de la destruction d'Israël et du génocide de sa population juive son thème de campagne pour les municipales à Marseille».

Le député @FranceInsoumise@sebastiendelogu annonce sur Instagram

s’être fait tatouer une carte de la Palestine sur la jambe. Une Palestine de la mer au Jourdain qui englobe Israël. En clair Delogu fait de la destruction d’Israël et du génocide de sa population juive son thème de… pic.twitter.com/9VT4RDxrxp — Haziza Frédéric (@frhaz) August 14, 2025

Un habitué de la controverse

Après avoir relayé plusieurs messages d'insultes et de menaces reçus en privé en réaction du tatouage, le député des Bouches-du-Rhône lui a répondu, déclarant : «Lui vraiment c'est le plus lâche qui existe».

Réalisées en Tunisie début août, les inscriptions seraient une citation tirée du livre «L'Exil recommencé», paru en 2011, de l'auteur palestinien Mahmoud Darwic.

«"Comment guérir de l'amour de la Tunisie qui coule en nous ?" Voilà ce que j'ai gravé sur ma peau. Et comme c'est un Palestinien qui a écrit ce texte, j'ai mis la Palestine entre ces mots» a-t-il expliqué à nos confrères de La Provence face au tollé, sans toutefois fournir plus de détails concernant l'absence de mention de l'État d'Israël.

Ce n'est pas la première polémique pour Sébastien Delogu, connu pour avoir brandi un drapeau palestinien au sein de l'Assemblée Nationale en mai 2024. Le mois dernier, il avait déclaré avoir embrassé le drapeau algérien en marge d'un déplacement dans le pays, un pays en conflit diplomatique avec la France depuis plusieurs mois.