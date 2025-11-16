Municipales 2026 : le député LFI Sébastien Delogu officialise sa candidature à Marseille

Le député LFI Sébastien Delogu a officiellement annoncé, ce dimanche 16 novembre, sa candidature à la mairie de Marseille.

La campagne est lancée. Le député des Bouches-du-Rhône Sébastien Delogu a été officiellement investi par La France insoumise pour être la tête de liste du parti de gauche radicale aux élections municipales à Marseille, a-t-il annoncé dimanche à l'AFP.

«Je souhaite ramener le peuple au pouvoir et ne pas laisser Marseille aux magouilleurs qui font du favoritisme et du clientélisme comme la ville a toujours connu», a déclaré l'élu des quartiers Nord de la deuxième ville de France.

Une candidature autonome

À Marseille, deuxième ville de France, la France insoumise présente une candidature autonome comme à Lyon et Paris où Sophia Chikirou mènera la liste insoumise. La liste de Sébastien Delogu comportera «des gens engagés pour Marseille» et son programme pour Marseille, présenté ultérieurement, sera axé autour du logement, de la santé et de l'urgence écologique.

Le maire sortant Benoit Payan (divers gauche) n'a pas encore officialisé sa candidature mais devrait rassembler communistes, socialistes et une partie des écologistes.

De l'autre côté de l'échiquier politique, la droite et le centre partent unis autour de Martine Vassal qui a obtenu le soutien des Républicains, d'Horizons et tout récemment du parti présidentiel Renaissance.

Pour la droite nationale, c'est Franck Allisio du Rassemblement national qui est candidat, avec le soutien désormais du sénateur Stéphane Ravier, qui avait un temps rallié Éric Zemmour et son parti Reconquête.