Rave-party illégale en Isère : un millier de participants, un gendarme blessé... Ce que l'on sait de ce rassemblement sous tension

Environ un millier de personnes sont rassemblées sur la commune de Cour-et-Buis, dans l’Isère, depuis ce vendredi, a indiqué la préfecture, qui déplore également des violences contre la gendarmerie.

Une situation préoccupante pour les autorités. Depuis vendredi, plus d’un millier de personnes participent à une rave-party illégale sur un terrain privé de Cour-et-Buis, dans l’Isère.

Un rassemblement qui intervient alors qu’un arrêté préfectoral interdit, du 15 au 17 août, les rassemblements festifs à caractère musical dans tout le département.

Un gendarme blessé

Dans un communiqué, la préfecture de l’Isère a déploré un rassemblement, qui «intervient» «alors que le département fait face depuis 10 jours à un épisode de canicule».

Toujours selon la préfecture, un gendarme a été blessé et des «dégradations» ont été «commises sur cinq véhicules de la gendarmerie nationale» lors de l'installation de ce rassemblement illégal.

Un important dispositif de sécurité a été mis en place aux abords du site. Plusieurs barrages ont été installés, pour interdire l’accès à ce terrain privé.