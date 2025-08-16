Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Rave-party illégale en Isère : un millier de participants, un gendarme blessé... Ce que l'on sait de ce rassemblement sous tension

Un important dispositif de sécurité a été mis en place aux abords du site. [DENIS CHARLET / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Environ un millier de personnes sont rassemblées sur la commune de Cour-et-Buis, dans l’Isère, depuis ce vendredi, a indiqué la préfecture, qui déplore également des violences contre la gendarmerie. 

Une situation préoccupante pour les autorités. Depuis vendredi, plus d’un millier de personnes participent à une rave-party illégale sur un terrain privé de Cour-et-Buis, dans l’Isère.

Un rassemblement qui intervient alors qu’un arrêté préfectoral interdit, du 15 au 17 août, les rassemblements festifs à caractère musical dans tout le département. 

Un gendarme blessé 

Dans un communiqué, la préfecture de l’Isère a déploré un rassemblement, qui «intervient» «alors que le département fait face depuis 10 jours à un épisode de canicule». 

Toujours selon la préfecture, un gendarme a été blessé et des «dégradations» ont été «commises sur cinq véhicules de la gendarmerie nationale» lors de l'installation de ce rassemblement illégal.

Sur le même sujet Corse : une enquête ouverte après la découverte d’un impact de balle sur la façade d’une gendarmerie Lire

Un important dispositif de sécurité a été mis en place aux abords du site. Plusieurs barrages ont été installés, pour interdire l’accès à ce terrain privé. 

rave partyGendarmerieIsère

À suivre aussi

«Certains teufeurs s’en sont pris physiquement aux gendarmes» : des affrontements entre festivaliers et forces de l’ordre surviennent lors d’une rave-party illégale dans la Drôme
Risque d'incendie, une femme décédée, drones... Ce que l'ont sait de la rave party illégale en Lozère
Ain : une Néerlandaise de 34 ans meurt lors d’une rave-party

Ailleurs sur le web

Dernières actualités