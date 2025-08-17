Canicule : voici les 15 départements placés en vigilance jaune ce dimanche

La canicule continue de sévir dans l’Hexagone, avec des températures très élevées sur l’ensemble du pays. Météo-France a placé 15 départements en vigilance jaune canicule pour ce dimanche.

La vague de chaleur se poursuit ce dimanche, même si le mercure devrait baisser légèrement sur une partie du pays, avec toutefois 25 départements placés en vigilance orange par Météo-France. Le centre du pays et la moitié nord risquent d’être plus épargnés par les fortes chaleurs.

Quinze départements ont également été placés en vigilance jaune pour la journée dimanche : l’Aveyron, Ardèche, le Cantal, la Corrèze, la Drôme, le Finistère, l’Ille-et-Vilaine, l'Isère, la Lozère, le Maine-et-Loire, le Morbihan, les Deux-Sèvres, la Vienne et la Haute-Vienne, la Haute-Corse.

Il s'agit du deuxième épisode caniculaire depuis le début de l'été et le 51e en France depuis 1947, ces phénomènes étant rendus plus fréquents et plus intenses par le changement climatique.

La vague de chaleur a débuté le 8 août en France. D'abord cantonnée au Sud, avec des températures particulièrement élevées sur le Midi méditerranéen, elle a atteint un niveau exceptionnel entre lundi et mercredi du Sud-Ouest au Centre-Est, où de nombreux records ont été battus.

Dans l'Hexagone, 266 stations météo ont enregistré au moins une fois une température de 40°C ou plus entre le 9 et le 12 août 2025 inclus. Soit plus que sur toute la seconde moitié du XXe siècle (235).